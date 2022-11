Nuevo capítulo de la novela de André Onana: ya se tomó una decisión final con el arquero de Camerún

André Onana, arquero de la Selección de Camerún , se marchará del Mundial Qatar 2022 al no haber llegado a un acuerdo con su selección, que decidió apartarle por mostrarse disconforme con los cambios tácticos de su entrenador, Rigobert Song, siendo una de las 'novelas' en lo que va del certamen. Y es que la jornada del lunes empezó con esa impactante noticia.

La decisión se tomó este martes 29 de noviembre, tal y como pudo confirmar la 'Agencia EFE', después de que la federación de Camerún le suspendiera "temporalmente" por razones disciplinarias. Con el paso de las horas y luego de escuchar ambas partes, hicieron un balance, se pronunciaron al respecto y decidieron que no seguirá junto con sus demás compañeros.

El arquero, tras el primer partido de la fase de grupos, recibió instrucciones por parte del técnico, Rigobert Song, para jugar más en largo y no tanto en corto, lo que no fue aceptado por Onana, que no quería cambiar su estilo de juego. De inmediato, empezó el revuelo y los disgustos en la interna del equipo africano, desencadenando en lo que ahora se está viviendo.

Ante esto, fue apartado del grupo, con la intención de que abandonase la Copa del Mundo. Sin embargo, había algunas esperanzas de reconducir la situación, gracias a la mediación, entre otros, de Samuel Eto'o. No obstante, Onana decidió este martes abandonar la concentración y dejar Catar. Su selección se jugará contra Brasil el pase a la siguiente ronda el próximo viernes.

André Onana, arquero de la Selección de Camerún AFP