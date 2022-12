Países Bajos vs Argentina: ¿Cuándo será el partido de los cuartos de final en el Mundial Qatar 2022?

Países Bajos y Argentina se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de que ambos equipos superaran sus respectivos partidos en la segunda ronda del campeonato; en el caso de los europeos, derrotaron 3-1 a Estados Unidos, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-1 a Australia con una estelar actuación de Lionel Messi y se medirán en el duelo en el que reeditarán la semifinal del Mundial de Brasil 2014.

Los neerlandeses fueron superiores a los nortemaericanos y con goles de Memphis Depay, Daley Blind y Denzel Dumfries los derrotaron, mientras que Haji Wright había puesto el descuento para los dirigidos por G. Berhalter en el duelo que se disputó en el estadio Internacional Khalifa; tras superar la zona que compartió con Qatar, Ecuador y Senegal, los europeos sueñan con conseguir su primera Copa del Mundo.

Por su parte, la 'albiceleste' tuvo una noche de ensueño y venció a los oceánicos con goles de Lionel Messi y de Julián Alvarez, quien aprovechó un error en salida del arquero de los 'socceroos' para poner el segundo de los argentinos quienes 'coparon' las gradas del estadio Ahmad Bin Ali para observar una verdadera exhibición del actual jugador del Paris Saint Germain quien fue escogido como la figura del partido.

El duelo entre ambos equipos será definitivo y el ganador se enfrentará al ganador de la serie en la que se medirán los seleccionados de Brasil y Croacia, los cuales derrotaron a Corea del Sur y a Japón respectivamente.

¿Qué dijo Nathan Ake sobre enfrentar a Lionel Messi?

El defensa Nathan Ake elogió a Leo Messi, al que se enfrentará el viernes en el duelo que Países Bajos disputará frente Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y a quien conoce bien el técnico español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City en el que juega el zaguero 'oranje'.

Ake, sin embargo, no ha tenido contacto con su preparador en el club inglés para que éste le asesorara sobre cómo frenar a Messi. "No he tenido contacto con Guardiola", indicó el jugador neerlandés.

"Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Frenarle va a ser muy difícil", añadió el defensa del Manchester City.

Países Bajos ha tenido jornada de descanso tras superar a Estados Unidos y alcanzar los octavos de final. Retomará los entrenamientos este miércoles y empezará a estudiar el duelo contra Argentina.

El partido entre Países Bajos y Argentina por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 será el próximo viernes 9 de diciembre desde las 2:00 PM (hora Colombia).