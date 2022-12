Para Ousmane Dembélé, la Francia de Rusia 2018 tenía "más locos" y la de ahora es más tranquila

La actual selección de Francia es más tranquila y tiene más "experiencia" que la coronada en Rusia-2018, que tenía "más locos", dijo este viernes Ousmane Dembélé , a dos días de la final del Mundial de Qatar ante la Argentina de Lionel Messi , su exsocio en el Barcelona.

"En 2018 fue otra cosa... ¡Había más locos en el equipo! Tenemos muy buen ambiente en 2022, pero 2018 fue el primer título en veinte años. No ha sido lo mismo. Ahora hay mucha más calma, experiencia", dijo el extremo del Barça en rueda de prensa en Doha.

Publicidad

Dembélé, de 25 años, hizo parte del plantel que levantó la segunda estrella francesa en Rusia. El domingo, tiene la chance de ganar el tercer título mundial, desde que venzan a la Argentina de Messi en el estadio de Lusail (15H00 GMT).

"Pasé cuatro años geniales con él en el Barcelona. Es un jugador excepcional, uno de los jugadores que me hizo amar al Barça junto a Andrés Iniesta. Estoy muy feliz de haber compartido con él. Llegué a Barcelona con 20 años y me dijo que me calmara con los regates, que estuviera más tranquilo", explicó.

"Me enseñó que hay momentos particulares para regatear, para pasar, para atacar. Me dio un poco más de calma. Con su gran trayectoria, sería bueno que ganara el Mundial, claro, pero nosotros también queremos ganarlo, es la selección de Francia, estamos luchando por nuestro país, por nuestro equipo", apuntó.

"Es cierto que tiene una gran carrera a la que le falta este trofeo, pero nosotros también estamos aquí para enorgullecer a nuestro país. Espero que la selección de Francia gane", agregó.

Publicidad

Dembélé ha jugado los seis partidos (cinco de titular) de 'Les Bleus' en Catar, en los que ha dado dos asistencias pero no ha podido marcar.

El jugador destacó su sacrificio para ayudar en la marca por la banda derecha a Antoine Griezmann y Jules Koundé, especialmente en la semifinal contra Marruecos (2-0), que los exigió más de lo esperado.

Publicidad

"Me siento muy bien desde el principio, estoy feliz, estoy concentrado. (...) Puedo hacerlo aún mejor, sobre todo en el aspecto ofensivo. Quiero ser decisivo, pero a veces el equipo es más importante. Cuando ayudo a Jules y Antoine, me digo a mí mismo que es por el equipo, no pienso en las estadísticas personales. Es cierto que falta un pequeño objetivo, queda un juego. Espero" anotar, cerró.