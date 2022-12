"Pasarle la pelota a Luka Modric es más seguro que tener el dinero en un banco"

Josip Juranovic, lateral derecho de la selección de Croacia , afirmó este domingo que "pasarle la pelota a Luka Modric , Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic es más seguro que tener tu dinero en un banco".

El defensa del Celtic escocés, uno de los más destacados en su puesto en el Mundial de Qatar 2022, indicó en conferencia de prensa que no sabe cuándo se volverá a repetir en el conjunto ajedrezado un centro del campo como el actual y que está encantado de compartir vestuario con futbolistas como ellos, de los que está aprendiendo mucho.

Publicidad

Para Juranovic el secreto del conjunto croata es que forman "una verdadera familia", siempre unida, en la que todos se ayudan "desde el primer minuto hasta el último".

El lateral balcánico aseguró que de Argentina no le asusta nada: "No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Mañana vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar".

El mediocampista croata Luka Modric OZAN KOSE/AFP

En el plano personal, afirmó que "puede que no sea un jugador que valga 20-30 millones de euros". "Pero hay una cosa clara. Nunca me di por vencido, incluso cuando estuve en Hajduk y Dubrava, ni ahora en Celtic ni en Croacia. Mis padres me enseñaron a mirar hacia adelante y no mirar lo que escriben los demás. Había escepticismo en Hajduk, pero siempre miré hacia adelante", destacó.

Aseguró, asimismo, que no había leído nada sobre la posibilidad de fichar por otro club: "Estamos concentrados en la selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso".