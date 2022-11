Patrick Sequeira: "Keylor Navas ha hecho una carrera increíble, hay que aprender de él"

El internacional costarricense, Patrick Sequeira, será el primer representante del Lugo en un Mundial de Qatar 2022, una cita en la que espera que la selección de su país haga un "gran papel". La Selección 'tica' es dirigida por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez .

"Esperamos hacer un gran papel. No queremos ir solo a participar. Se ha visto que la selección saca pecho ante grandes equipos", indicó el joven portero, de 23 años, en declaraciones que difundió su club.

Sequeira causará baja en el partido de Copa del Rey contra el Arenas de Getxo, en el que iba a debutar de manera oficial con el Lugo, pero, a cambio, se concentrará con Costa Rica para cumplir "un sueño" por el que ha "luchado desde muy pequeño y que ahora se hace realidad".

"Siento mucha emoción. Es algo por lo que he trabajado desde muy niño y estoy muy contento y con mucha ilusión", indicó Sequeira.

Patrick Sequeira consideró que tiene por delante "una experiencia muy buena" que "también" podrá "aportar al grupo" del Lugo en su regreso al equipo gallego cuando pase la cita mundialista.

"En la plantilla estaban muy pendientes de la lista de Costa Rica, me decían que no me preocupara, que sabían que iba a estar en ella. Ver a un grupo tan cercano a uno ayuda bastante", explicó.

El guardameta destacó el ambiente familiar que se respira en el equipo gallego, al que se incorporó el pasado procedente del Real Unión de Irún.

"Cuando llegué al Lugo ya sabía que es algo distinto, como una familia. Ellos son una pieza muy importante en esto, vieron talento en mí, apostaron por mí y está dando sus frutos. Que un equipo de Segunda con mucha historia apueste por uno después de no haber tenido muchos minutos la temporada pasada demuestra que tienen visión y que apuestan por uno", dijo.

En la selección, compartirá portería con Keylor Navas , del París Saint-Germain y Esteban Alvarado, del Herediano.

"Son dos grandes porteros, Keylor ha hecho una carrera increíble y Esteban, también. Hay que aprender de ellos lo que se pueda y disfrutar, compitiendo siempre", sostuvo el guardameta del Lugo.

¿Contra cuál selección debutará Costa Rica en el Mundial Qatar 2022?

Los 'ticos' se medirán contra España en su primer partido de la competición, el próximo miercoles 23 de noviembre a partir de las 11:00 a.m, (hora colombiana) en el estadio Thumama ubicado en Doha, Qatar, con capacidad para 40,000 espectadores.