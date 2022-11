Pedri, un poco supersticioso: "Me guardo mi deseo de cumpleaños porque si lo digo, no se cumple"

Pedri González fue el protagonista de la cena de la selección española, con todos los internacionales concentrados de nuevo en la Universidad de Catar tras disfrutar de un viernes libre, sorprendido con una tarta por su 20 cumpleaños y una petición, la conquista del Mundial, que no desveló para que se haga realidad.

"Es una pasada, no me imagino mejor escenario que pasar mi cumpleaños concentrado con todos aquí", aseguró Pedri a los medios de la Federación tras pasar el día con sus compañeros.

Publicidad

"No he podido ver a mi familia, pero sé que están orgullosos de mí y espero darles mucha felicidad", añadió el centrocampista que aún no ha recibido la visita de sus padres y su hermano en Doha.

Pedri no desveló lo que pidió al soplar las velas, con timidez al ser el centro de atención con todos sus compañeros entonando con palmas el cumpleaños feliz. Aunque lo ocultó, para que se cumpla, todos bromearon con la conquista del Mundial de Qatar 2022. "Me lo guardo para mí porque si no, no se cumple".

Cabe destacar que el futbolista de 20 años ha disputado 15 partidos con la plantilla absoluta de la 'roja'. Además, a lo largo de su carrera profesional el nacido en Tegueste, España, ha participado en 130 encuentros en los cuales ha logrado anotar 16 goles y realizar 14 asistencias.

En su palmarés el centrocampista cuenta con una Copa de España, la cual la ganó en el 2021, vistiendo la camiseta del Barcelona, tras vencer a Athletic Bilbao 4-0 con goles de Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Lionel Messi en dos oportunidades.

Publicidad

¿Cómo va España en el Mundial Qatar 2022?

Cabe recordar que los dirigidos por Luis Enrique golearon a Costa Rica en la primera fecha del Mundial Qatar 2022. Gracias a dicho resultado, actualmente la 'roja' es líder del grupo E con 3 unidades y un gol diferencia de más 7.

¿Cuándo volverá a jugar España?

El conjunto ibérico se medirá a Alemania el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 2:00 p.m., (hora colombiana) juego válido por la segunda fecha del grupo E.