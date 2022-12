Pelé le escribió una conmovedora carta a Brasil: "Nuestra conquista solo se pospuso"

Este sábado, Pelé le escribió una conmovedora carta a la Selección de Brasil, tras su dolorosa eliminación en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El ídolo brasileño apoyó a todos los futbolistas que dirigió Tite en suelo catarí, afirmando que "nuestra conquista solo se pospuso".

Recordemos que la 'canarinha' se perfilaba como una de las favoritas al título, pero Croacia dio la sorpresa y los eliminó en la tanda de penaltis.

Tras el penalti fallado por Marquinhos, la ilusión de la sexta estrella se desvaneció. Pero Edson Arantes do Nascimento, campeón de tres mundiales, convocó al pueblo brasileño a la unión y al amor, para conseguir el anhelado haxacampeonato en las futuras ediciones.

Acá le compartimos carta de Pelé:

Carta abierta sobre mi sueño

La vida es oportunidad. Lo que hacemos con ella depende de cada uno de nosotros. Lo hicimos bien y lo hicimos mal. En la victoria, recibimos celebración. En la derrota, aprendiendo. La vida siempre es generosa y ofrece nuevos comienzos. Con cada día que pasa, comenzamos un nuevo camino. Y en este ciclo alimentamos sueños que nunca mueren, sin importar los tropiezos del camino.

Eso vale para todos, pero cuando tu sueño es ser futbolista, las oportunidades son mucho más escasas y los sueños mucho más lejanos. Los tropiezos no son más dolorosos que la vida de nadie. Sin embargo, son juzgados por mucha más gente, ¿no crees? Y, para ser justos, las victorias también se celebran mucho más.

A pesar del dolor que sentimos con nuestra eliminación de la Copa del Mundo, les pido a los brasileños que recuerden lo que nos llevó a las primeras cinco estrellas en el pecho. Es el amor lo que nos mueve.

No sé qué nos vuelve tan locos por el fútbol. Si es el amor por la unión de verdaderas amistades en torno al deporte, por el grito del gol o por olvidar todos los problemas que enfrentamos, aunque sea por 90 minutos. Quizás el amor por combatir la pobreza, el hambre y las drogas, que el fútbol supone en tantas comunidades que conforman un país tan inmenso. Son muchas las virtudes del deporte más bello. Más aún aquí en Brasil.

No importa el motivo. Lo que importa es que esta multitud nos unió, en un momento en que necesitábamos tanto la unidad. Y mi sueño es que este sentimiento entre nosotros y nuestro país no sea solo pasajero. Este objetivo puede parecer imposible. Sin embargo, cuando era niño, tenía otro sueño que también se me parecía: ganarle la Copa del Mundo a mi padre.

Hablando de sueños, no creas que los sueños de nuestros deportistas se acabaron. Sé que todavía sueñan con la sexta estrella, como yo la soñaba cuando era niño. Nuestra conquista solo se pospuso.

A mis amigos deportistas y al comité técnico de la selección les dejo mi admiración, solidaridad y cariño. A todos los brasileños, deseo que la unión y el amor que nos une en el deporte trascienda para toda la vida. El sueño nos pertenece a todos. Amor, amor y amor.