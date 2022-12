Pepe, sin filtro, tras derrota de Portugal: "Después de lo que vi, que le den el título a Argentina"

Los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 han sido escenario para grandes sorpresas. Las emociones no han faltado con los juegos que nos han regalado los protagonistas de estas llaves. Entre tantos sentimientos encontrados ha habido espacio para la polémica como fue el caso del partido entre Argentina y Países Bajos. Ahora el protagonista fue el defensa central de la Selección de Portugal , Pepe, quien se mostró muy crítico con el arbitraje de Facundo Tello y aseguró que a la vista de encuentros como este "Argentina será campeona".

De entrada se despachó en contra de las decisiones arbitrales, “no vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta copa del mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa", señaló en declaraciones a 'RTP3'.

"Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi", y continuó con respecto a sus impresiones del partido.

Pero eso no sería todo en contra de Facundo Tello y su forma de manejar el encuentro entre Portugal y Marruecos, "es inaceptable que un árbitro argentino nos dirija hoy después de lo que pasó ayer . No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? Cualquier cosa. El arquero siempre estaba parado, solo dio ocho minutos de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”, agregó a SIC.

Por último, concluyó con la 'bomba'. "Después de lo que vi, que le den el título a Argentina", señaló el experimentado zaguero central.

Recordemos que en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 se enfrentaron Marruecos y Portugal, dejando como victorioso al conjunto africano que logró vencer a los lusos con la única anotación de

Youssef En-Nesyri.

Así las cosas llegó la inconformidad en las toldas del seleccionado portugués, que no quedó conforme con las decisiones arbitrales y se terminó despidiendo del Mundial Qatar 2022. Por el otro lado, los clasificados a la semifinal fueron Croacia y Argentina, quienes lograron dar cuenta de sus rivales en la definición desde el punto penalti.