Periodista conmovió a Louis van Gaal, DT de Países Bajos, y todo terminó en un fraternal abrazo

El fútbol es un deporte que despierta emociones, admiraciones y distintas sensaciones positivas, y ahora que los focos del planeta están puestos en el Mundial de Qatar 2022, las historias que han salido a 'flote' han sido infinitas. Una de éstas maravillosas memorias se dio en medio de una rueda de prensa de la selección de Países Bajos , previo al juego contra su similar de Ecuador. El director técnico de los neerlandeses, Louis van Gaal atendía atento a las preguntas de los periodistas, cuando una en particular, llamó la atención de todos en el recinto.

Lo particular de la intervención del comunicador fue que no le hizo ninguna pregunta al director técnico de la nación europea, sino que en medio de la charla, le manifestó su total admiración.

Publicidad

"Soy un joven periodista que acaba de empezar, no tengo ninguna pregunta para usted; es sólo una oportunidad para decirle lo fan que soy desde los tres años", dijo el periodista.

Louis van Gaal al escuchar las palabras de éste, sonrió de inmediato y le respondió ese cariño y afecto con los siguientes enunciados: "Quiero darte un abrazo, porque me gusta lo que has dicho y lo sientes realmente. Esto no suele ocurrir normalmente".

El espléndido momento culminó con un fuerte abrazo entre el director técnico de la Selección de Países Bajos, Louis van Gaal, y el comunicador. Risas, admiración y también una fotografía de recuerdo se llevó el periodista, que sin duda nunca olvidará este día, ya que conoció a uno de los personajes que ha seguido de cerca desde que era un infante.

Este es el video del momento que le da la vuelta a las plataformas digitales:

Publicidad

De otro lado, Países Bajos y Ecuador se enfrentaron este viernes 25 de noviembre, en juego de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El duelo por la zona A de la cita orbital quedó igualado a un gol. La selección europea se adelantó en el marcador del estadio Internacional Jalifa por intermedio de Cody Gakpo, al minuto seis, no obstante, los dirigidos por Gustavo Alfaro, lograron la igualdad a los 49, por intermedio de su goleador y figura Enner Valencia.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Países bajos en Qatar 2022?

El siguiente compromiso de la 'naranja' será el próximo martes 29 de noviembre frente al país anfitrión: Qatar, ya eliminado. El partido comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia.