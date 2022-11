'Pibe' Valderrama: "Me dicen que Colombia le falta al Mundial Qatar 2022 por sus jugadores"

Carlos 'el Pibe' Valderrama siempre tiene imán. Su presencia en el Mundial de Qatar 2022 como invitado por un medio internacional para analizar los partido no pasa desapercibida. El samario es histórico y por eso sus conceptos son siempre escuchados y respetados.

Después de la goleada que le propinó la Selección de España con un marcador abultado de 7-0 a Costa Rica, que cuenta con la dirección técnica de Luis Fernando Suárez; Valderrama entregó declaraciones con respecto a diferentes temas, luego de los primeros días de juegos en la Copa del Mundo.

Publicidad

¿Qué decir de la goleada de España a Costa Rica?

"A Costa Rica no le dieron chance, hermano. Me decepcionó, pensé que tenía más; pero son partidos que pasan y le tocó la más dura. Hay que reponerse, pero no estuvo bien frente a España".

¿Qué tiene que hacer Luis Fernando Suárez, ahora en Costa Rica?

"Poder dormir, porque no va a poder dormir".

¿Qué lo ha sorprendido?

"De este Mundial la derrota de Argentina y España, para bien futbolísticamente el mejor equipo que he visto. Y lo de Alemania, también. Esas son las sorpresas que hay en el fútbol (tras perder 2-1 con Japón), más en los campeonatos mundiales".

Publicidad

¿Cómo le ha ido en los primeros días de este Mundial?

"Muy bien, en estos partidos. Este es el fútbol que a nosotros nos gusta, ya España dijo: aquí estamos. A medida de que pasen los partidos van a ir mejorando los partidos".

Publicidad

¿Ahora falta el debut de Uruguay y Brasil, por el lado de los sudamericanos?

"Bien. Estamos optimistas, pero vamos a verlos, estos son los equipos que faltan para verlos".

¿Ha cambiado mucho el fútbol que usted jugaba, al que se ve ahora en este Mundial?

"El de España, no. Ese fue el que más me encantó, el que le gusta a uno. Uno y dos toques. La gente debe estar contenta. El mejor equipo que he visto ha sido España".

¿Lo que pasó con Argentina lo saca de los favoritos?

"Es candidato, Argentina tiene que ganar los partidos. Si quiere clasificar tiene que ganar los dos partidos. Lo bravo es que le toca con México, que lo vi que juega bien".

¿Falta un Valderrama acá en este Mundial?

"No, acá hay uno. Ya lo vi ahora, es Pedri. Este muchacho se pasó de calidad".

Publicidad

¿El candidato para ser campeón?

"Yo sigo con Argentina".

¿Le preguntan mucho por la ausencia de la Selección Colombia acá en el Mundial?

"Sí, claro. Me dicen que hace falta aquí por los jugadores, pero hay que aceptar la realidad".