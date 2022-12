Qatar 2022: Andrej Kramaric, jugador de Croacia, habló del futuro de Luka Modric en la selección

Andrej Kramaric, delantero de la selección de Croacia , aseguró que, aunque no se sabe si el del sábado será el último encuentro de Luka Modric con la camiseta ajedrezada, el centrocampista del Real Madrid es un jugador "inmortal".

"Todos sabemos cuántas palabras bonitas se escribieron sobre Luka y lo que hizo no solo por Croacia sino por el mundo entero. Conociéndolo, no estoy seguro de que este sea el último. La edad pasa para todos, incluso para él, pero seguirá siendo inmortal. Él hace que todo sea más fácil y simple, lo que es difícil", afirmó Kramaric.

El delantero del Hoffenheim aseguró que el encuentro por el tercer puesto del Mundial del sábado ante Marruecos no será un partido amistoso, sino todo lo contrario.

"Para todos nosotros es el partido de nuestra vida", comentó en conferencia de prensa Kramaric, quien espera un choque similar al que dirimieron en la fase de grupos, que concluyó con empate a cero.

El atacante balcánico aseguró que no le sorprende hasta donde ha llegado Marruecos en esta Copa del Mundo: "Vimos qué tipo de equipo es, es un equipo duro, organizado defensivamente, y está en la misma situación que nosotros en el 98. Dará la vida por esa medalla".

"Será un partido muy similar al primero. Mucha lucha y paciencia, y no habrá lugar para los errores. Vimos lo peligrosos que son contra Francia. Decidirá un detalle", añadió Kramaric, quien desea que en el futuro se hable del actual equipo croata como el histórico que se colgó el bronce en Francia 1998.

"Recuerdo aquellos días y ese partido de 1998 que trajo alegría a todo el país. Fue una felicidad indescriptible y espero que lo logremos y que las generaciones más jóvenes hablen igual de nosotros. Ahora estamos en esa situación y es un partido histórico, increíble. La pregunta es cuándo volverá a suceder", comentó.

Kramaric destacó que pese al desgaste de los seis partidos disputados en el Mundial, se siente "muy bien". "No estoy cansado y en cierto modo lamento que no haya más partidos. Es broma. Estoy bien, lleno de energía y motivación. No es el final de la temporada, no estamos tan cansados física y mentalmente, al menos por mi parte. Podría jugar otro campeonato", manifestó.

