Qatar 2022: Didier Deschamps no tuvo problema en contar cuál es la verdadera fortaleza de Francia

El seleccionador francés, Didier Deschamps, entró en el debate sobre el estilo y, en vísperas de afrontar a Marruecos por un puesto en la final del Mundial de Qatar aseguró que frente a la mejor defensa del campeonato lo importante será "saber adaptarse".

"No hay una sola forma de ganar. Mi prioridad es adaptarme a las situaciones que afronto, a los jugadores que tengo con el objetivo de sacar lo mejor de cada uno y lo mejor del colectivo", dijo Deschamps.

El seleccionador francés es consciente de que Francia no ha construido hasta ahora sus éxitos a partir de la posesión del balón, pero contra Marruecos espera una gran defensa, aunque no solo, porque el técnico piensa que "también tienen peligro ofensivo".

"Nosotros siempre tenemos la voluntad de tener el balón y de crear peligro al rival. Pero enfrente hay un rival. Polonia no lo había tenido mucho y cuando le afrontamos lo tuvo mucho más. Marruecos puede jugar al contragolpe, ya veremos. Tenemos que estar preparados para todo", señaló.

"Yo no creo que ningún equipo renuncie a tener el balón. Lo cierto es que no sirve de nada tenerlo por tenerlo, hay que crear peligro", indicó.

Deschamps alabó la capacidad defensiva de Marruecos "contra la que por ahora ningún adversario ha encontrado solución". "Tienen una buena organización, muy racional, en la que se encuentran cómodos y ahí asientan su fuerza. Lo hemos analizado y vamos a intentar crearles problema", aseguró.

Didier Deschamps, entrenador de Francia. AFP

El técnico es consciente de que puede marcar la historia con un segundo Mundial consecutivo, algo que solo Italia en los años 30' y Brasil en los 60' ha conseguido.

"Todavía no lo hemos hecho, pero llegar a semifinales es ya algo importante. Para esto no hay secretos, es una amalgama de cosas. La primera e imprescindible es la calidad de los jugadores, pero no es suficiente con eso. Hacen falta otros ingredientes, como la fuerza colectiva, la mentalidad, la capacidad de reaccionar ante las dificultades y hacer que, cuando el partido está en el filo de la navaja caiga de nuestro lado", señaló.

El seleccionador aseguró que están preparados para saltar al campo con el público en su contra. "No me gusta el término hostil, pero esperamos que haya un fervor popular muy importante a favor de Marruecos. Sabemos que hacen mucho ruido, los jugadores ya están prevenidos. Eso no les va a hacer marcar goles, pero es mejor saberlo. Forma parte de la preparación del partido", indicó.

Deschamps reconoció que Francia "no lo ha hecho todo perfecto", pero alabó la "solidez defensiva" de su equipo y la "capacidad de marcar goles en los momentos clave".