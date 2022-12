Qatar 2022: la curiosa apuesta que hicieron Lionel Messi y Wojciech Szczęsny, antes del penalti

El pasado miércoles, se disputó el encuentro entre Polonia y Argentina, válido por la tercera fecha del Mundial de Qatar 2022. La victoria final fue para la 'albiceleste' por 2-0, con anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A pesar de la victoria, en el encuentro se dio una situación poco frecuente: Lionel Messi erró un penalti.

En el minuto 39, el árbitro del encuentro cobró una pena máxima, por una falta del arquero Wojciech Szczęsny al propio Messi. Después de la revisión en el VAR, el juez central ratificó su decisión y Argentina tuvo la posibilidad de adelantarse. 'La Pulga' fue al cobro, pero se encontró con un guardameta, que adivinó la dirección y le negó la posibilidad de celebrar al '10'.

En la zona mixta, posterior al partido, Szczęsny habló sobre el particular momento que vivió con Messi, antes del penalti. Además reveló que hicieron una apuesta, en medio del encuentro.

"Hablamos antes del penal. Le dije que podía apostar 100 euros a que no lo iban a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi", confesó el guardameta de la Juventus.

A pesar de que quedó como anécdota, Szczęsny quedó con un poco de miedo, al pensar que esta 'apuesta' podría ser castigada: "No sé si eso está permitido en el Mundial y probablemente me van a expulsar por ello, pero ahora mismo no me importa. Y tampoco voy a pagarle. No le importan los 100 euros, vamos"-

No todos los arqueros se pueden dar el lujo de decir que le han atajado un penalti a Lionel Messi y Szczęsny es consciente de esto, por eso explicó la importancia que tiene para él este acontecimiento: "Sí, fue bonito, no sabía en ese momento que nos iba a ayudar a pasar, así que intenté no celebrarlo. He tenido mala suerte en los grandes torneos hasta ahora, el Mundial de hace cuatro años fue horrible para mí y se lo debía al equipo. En los dos últimos partidos conseguí ayudarles un poco".

Además, el portero de Polonia se convirtió en el tercer guardameta en atajar dos penales en un mismo Mundial, después de que en la segunda jornada le atajara uno a Salem Al Dawsari, jugador de Arabia Saudita. Ahora, Polonia está concentrado en el partido de octavos de final, donde enfrentarán a los actuales campeones, Francia. Este encuentro se disputará el próximo domingo 4 de diciembre, a las 10 de la mañana.