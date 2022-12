Qatar 2022: Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi y Luka Modric, previo a Argentina vs Croacia

En vísperas de la semifinal contra Croacia en Lusail, a las puertas de la final de Qatar 2022 , Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina , transmitió este lunes serenidad, destacó el "orgullo y las ganas de jugar a la pelota" de Lionel Messi , del que señaló que hay que "disfrutarlo" más allá de que sea o no su último Mundial, remarcó que "el mejor descanso" de un partido a otro "es el triunfo" y enfatizó que su equipo juega "por y para todos los argentinos".

"No" le "sorprende" el liderazgo ni la personalidad de Messi, la figura inigualable del equipo, con cuatro goles y dos asistencias, sobre la que gira la selección. "Lo conozco y siempre fue así. No es mérito del cuerpo técnico, es mérito suyo. Tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio", expresó el técnico, con naturalidad, en la sala 'estadio virtual' del Centro Nacional de Convenciones de Catar, a la que se trasladó la rueda de prensa por la gran expectación entre los medios de comunicación.

Después de la conferencia de Nicolás Tagliafico, su lateral izquierdo, probable novedad en el once en lugar de Marcos Acuña, sancionado, compareció Scaloni. Habla más de Messi. ¿Su último Mundial? "Vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfrutarlo todavía, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al fútbol. En caso de que a él le vaya bien nos va a ir bien a todos. Queda mucho camino todavía, queda un partido muy difícil mañana y centramos todas nuestras fuerzas en eso", enfocó.

Delante, la semifinal. Aún más allá, el título Mundial, si antes vence a Croacia y después la final. "La ilusión es de todos los argentinos. Eso es evidente. Este equipo juega por y para ellos, para los familiares, para la gente y estamos tremendamente agradecidos del hincha argentino que hizo un esfuerzo bárbaro, porque todos sabemos lo que cuesta venir acá, y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá qué pasará en estos partidos", enfatizó.

"El objetivo es ir partido a partido. Nunca fue jugar los siete partidos. Es ir partido a partido y no pensar más allá", advirtió el seleccionador. "No podemos pensar en lo que se puede lograr sin haberlo logrado. Lo más importante es el partido de mañana. No le doy tantas vueltas a decir que es un Mundial, qué pasa si ganamos o no ganamos. Todo esto te quita energía y no ayuda", insistió después.

"ES UN PLACER VER JUGAR A MODRIC, ES UN EJEMPLO PARA MUCHOS"

"Esperamos un partido muy difícil, contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque jugó como lo que son; un gran grupo, un gran equipo, que nos va a poner las cosas difíciles. Las comparaciones con el otro Mundial no corresponden, porque todos los partidos son diferentes, pero sí estoy convencido de que son un gran equipo, con grandes jugadores y sobre todo con la sensación de grupo, que es lo que realmente interesa", remarcó el técnico, cuando fue preguntado por el último precedente entre Argentina y Croacia, el 0-3 con el que el conjunto balcánico venció en Rusia 2018.

Enfrente estará, de nuevo, Luka Modric: "Es un placer que esté dentro de la cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no sólo por su calidad como jugador, sino por su comportamiento por todo lo que transmite, como cuando enfrentamos a Lewandowski. El que quiere al fútbol quiere a esos jugadores dentro de la cancha".

"Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es ni defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual, realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme", destacó el entrenador, que también advirtió de que tampoco cambiará su identidad la selección argentina, más allá del sistema que emplee, con cinco atrás frente a Países Bajos y con cuatro atrás en el resto de choques anteriores.

"NO HAY MEJOR DESCANSO QUE EL TRIUNFO"

"Nosotros tenemos una manera de jugar marcada, más allá de que después tengamos que tener en cuenta cómo juega el rival y las cosas que puedan hacer bien. Hablamos de los jugadores, de las sensaciones que uno pueda tener de cada rival, pero nuestra manera de jugar es la misma, más allá del sistema de juego. Será un poco cada momento del partido decidir bien. Esperamos hacerlo", expuso Scaloni, cuyo equipo encara el duelo tres días después de una prórroga ante Países Bajos. Croacia acumula ya dos tiempos extras.

"No hay mejor descanso que el triunfo. No hay mejor manera de afrontar el siguiente partido que pasando a semifinales, más allá de la carga de minutos, pero estamos bien, estamos enteros, tenemos jugadores sancionados (Marcos Acuña y Gonzalo Montiel) y eso sí que es una cuestión a resolver, pero, en general, estamos bien", opinó el técnico.

Tampoco cambia nada la forma de abordar el trabajo psicológico de un partido como éste: "De la misma manera que actuamos antes de Holanda, antes de Australia, antes de Polonia, porque venimos de jugar partidos importantes desde que perdimos con Arabia. No cambia la sensación de que el partido es trascendental. Después, creo que todo el mundo, al menos dentro de nuestro cuartel, sabe que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo y que a veces la suerte te puede dar la espalda como el otro día los 90 minutos".

"Pero si hacemos lo que tenemos que hacer será más fácil para llegar a los objetivos. Nos manejamos en esa misma naturalidad, sabiendo que es muy importante para la alegría de la gente, pero sabemos que es un deporte y a veces no gana el mejor. Lo tomamos con total naturalidad", abundó Scaloni, que recibió una bandera, firmó varios autógrafos y tomó la salida, con suma tranquilidad, del 'estadio virtual', rumbo a la semifinal del Mundial 2022.