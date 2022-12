Qatar 2022: Memphis Depay expresó que, contra Argentina, se quiere "sacar la espina" de Brasil 2014

Memphis Depay era uno de los integrantes de la selección de Países Bajos que se quedó en puertas de la final del Mundial de Brasil 2014 al perder en el lanzamiento de penaltis contra Argentina , con la que se reencuentra ahora, en cuartos de Qatar 2022.

"Tengo un recuerdo agridulce de aquel Mundial y tengo ganas de quitarme esa espina. Quisiera quitarla ya en el partido del viernes", dijo el delantero del Barcelona que entonces tenía 24 años.

Memphis no tuvo minutos en aquel encuentro, pero recuerda la sensación con la que abandonó el Mundial. El lanzamiento de penaltis, en caso de empate, puede volver en el choque de Doha.

"No me he visto en una situación así, tirar un penalti en una tanda de un mundial. Seguro que es un momento de mucha tensión y presión, pero somos profesionales y debemos afrontarlas", apuntó Depay.

Memphis Depay calificó a su seleccionador como un "tío al que adoras" y que ha tenido un gran rendimiento en el equipo nacional. "Es evidente en los resultados. Desde que llegó no hemos perdido ningún partido y la disciplina ha aumentado desde que es seleccionador. Eso ha sido muy importante para todos", dijo.

El futbolista del Barcelona elogió el trabajo del veterano entrenador. "Todos conocen su visión de juego, su personalidad y sus cualidades a la hora de formar equipos fuertes, sólidos y con distintos estilos de juego. En cualquier caso, todos sus equipos han sobresalido por su mentalidad y por la búsqueda de la victoria".

"Tiene las ideas muy claras y las traslada al equipo" añadió Memphis que confía en repetir el momento vivido en Francia 1998, cuando un gol de Denis Bergkamp dio la victoria a Países Bajos frente Argentina. "Ese gol fue un momento increíble para todos. Un auténtico golazo. Ojalá lo podamos repetir".

"Esperamos un encuentro muy táctico, un partido que tendrá momentos diferentes. Tendremos que aprovechar el nuestro", dijo Memphis.