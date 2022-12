Qatar 2022: Zlatko Dalic, DT de Croacia, advirtió que "van a ir por todo" para llegar a la final

Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia , manifestó, en la víspera del partido contra Argentina , que "es increíble llegar a la semifinal en dos Copas del Mundo seguidas", pero que quieren "llegar más allá".

Dalic, en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro, que se disputará en el estadio de Lusail a partir de las 2:00 p.m. de Colombia, aseguró que se van a enfrentar a "un equipazo con Leo Messi a la cabeza" y consideró que Argentina "tiene mayor presión que Croacia".

"Les hemos analizado, sabemos cómo juegan y cómo quieren que vaya el partido, pero como siempre soy optimista. Tengo plena confianza en mis jugadores", señaló el técnico del cuadro balcánico, quien añadió que sus pupilos han mostrado en el torneo "carácter".

Reconoció que sus jugadores habían tenido un gran desgaste al superar las dos eliminatorias precedentes en la prórroga, pero aseveró: "No estamos hablando de si tenemos fuerza, energía y entusiasmo. Eso no está en duda. Estamos en las semifinales de la Copa del Mundo. Sabemos cuánto tenemos que gastar y estamos preparados para ello. Todos los jugadores están en forma y sanos".

"Sabemos los puntos fuertes que tiene el rival, pero tenemos que hacer nuestro fútbol", afirmó Dalic, quien consideró que este encuentro no tendrá nada que ver con el que disputaron ambos en el pasado Mundial de Rusia 2018, en el que Croacia goleó por 3-0.

"En aquel momento fue un partido de la fase de grupos, no tan decisivos. De no haber ganado no habríamos caído eliminados. Somos un equipo compacto, correoso y fuerte y vamos a seguir con este enfoque. No tiene nada que ver con el de mañana. Será un gran partido para los dos. Nos estamos jugando mucho ambos, está la final en juego. No vamos a escatimar esfuerzos", aseguró.

Insistió en que si Croacia logra la victoria sería "el éxito más grande de todos los tiempos" y en que van a disputar la semifinal "contra una de las mejores selecciones a nivel mundial e histórico, hay que disfrutar de ello".

Tras señalar que tras ver el encuentro de Argentina y Países Bajos, en el que "hubo muchos duelos y situaciones acaloradas y conductas que no tenían mucho que ver con el fútbol", apuntó que quieren "evitar eso a toda costa y que el árbitro tenga un buen control del partido".

Rememoró que "hace cuatro años (en Rusia 2018), permitimos que todos los países tuvieran esperanza y un sueño. Nuestro ejemplo y la calidad de otras selecciones nacionales les permiten vivir lo que vivimos en Rusia. Así también vive Marruecos. Si miramos este Mundial, Marruecos ha ganado a Bélgica, España, Portugal, grandes selecciones, y tiene todo el derecho a soñar con estar arriba. Croacia también tiene ese derecho. Hace cuatro años nadie esperaba que Croacia llegara a la final y es un ejemplo que se mueve por el orgullo y la pasión".

A su juicio las aficiones de ambas elecciones transmiten mucha emoción, y que aunque Argentina juega con ventaja por tener más incondicionales señaló que "la pasión por el fútbol es igual en ambos países".

"Fútbol es fútbol, tiene cosas muy buenas y a veces decepciones. Empezamos 32 y ahora somos cuatro, luego serán dos. Solo quedará una selección que saldrá campeona. Tanto Argentina como Croacia se merecen seguir adelante. El ambiente será fabuloso", añadió.