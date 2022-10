Richarlison en un 'mar de lágrimas' tras su lesión y posible ausencia en el Mundial de Catar 2022

Tottenham y Everton se enfrentaron este sábado en partido válido por la jornada 11 de la Premier League. Los 'spurs' vencieron por un marcador de 2-0, pero la felicidad fue poca.

El delantero Richarlison tuvo que ser sustituido a los 52 minutos y aunque no se sabe la gravedad de la lesión, peligra su presencia en el Mundial de Catar 2022.

La pelota rodó en el segundo tiempo y en los primeros momentos el brasileño se lanzó al suelo, mientras tomaba con su mano el gemelo izquierdo. Tras ser atendido, no pudo continuar y de inmediato su entrenador Antonio Conte lo sustituyó por Yves Bissouma.

Una vez culminado el encuentro, Richarlison salió en muletas a la zona mixta para atender a los medios de comunicación.

Evidentemente le consultaron por su condición física y de inmediato rompió en llanto. “Es un poco difícil de hablar porque está de mi sueño. Ya he sufrido una lesión similar. La última vez, me quedé unos dos meses parado. El lunes tengo un examen que hacer, pero hasta para caminar duele. Esperemos” fueron las palabras del 'carioca'.

Además de su tristeza, el ex jugador del Everton fue bastante sincero sobre la molestia: "Me duele hasta caminar". No obstante, trato de darse ánimo al manifestar que "tengo que mantener una mentalidad positiva para poder llegar a Catar".

🇧🇷 RICHARLISON, A CORAZÓN ABIERTO: el brasileño no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su lesión y la chance de perderse el Mundial de #Qatar2022 🏆. pic.twitter.com/kVjygwKHQR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 15, 2022

Ahora, solo queda esperar los resultados de los exámenes médicos a los que será sometido Richarlison, este lunes. A tan solo 35 días de la cita orbital, el jugador del Tottenham anhela que su recuperación sea corta para poder representar a la Selección de Brasil.

El director técnico del club inglés, Antonio Conte, también lamento en rueda de prensa la molestia que sufrió el jugador de 25 años. "Creo que necesita un poco de tiempo para recuperarse. Es una pena porque estamos hablando de un jugador que nos da mucha calidad pero a la vez también es fuerte y nos mejora la intensidad", dijo el estratega italiano.

Los números de Richarlison con el Tottenham Hotspur

El delantero 'carioca' ha disputado 13 partidos en la presente temporada y ha marcado dos goles. Ambas anotaciones las hizo en un doblete que le propinó al Olympique de Marsella, por la jornada 1 del grupo D de la Champions League.

Jugadores que se pierden por lesión el Mundial de Catar 2022

Esta semana Chelsea confirmó que tanto N'golo Kanté como Reece James se perderán el Mundial de Catar 2022 con Francia e Inglaterra, respectivamente. Estos se suman a la baja de Ronald Araujo, quién hace un par de semanas se lesionó con el Barcelona, perdiéndose la cita orbital con el seleccionado uruguayo.