Rivaldo, ídolo de la Selección Brasil: "Lionel Messi te mereces ser campeón del Mundial Qatar 2022"

La Selección Argentina está protagonizando un gran papel en el Mundial Qatar 2022; el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llegó a territorio catarí como uno de los favoritos a quedarse con el certamen, se clasificó a la gran final del campeonato, tras vencer a Croacia en la semifinal por 3-0, con una gran exhibición de Lionel Messi , quien se posiciona como una de las figuras del certamen.

El siete veces ganador del balón de oro ha anotado cinco goles desde aquel debut de los 'albicelestes' con la entonces sorpresiva Arabia Saudita, que venció a los sudamericanos 1-2 en el primer juego del grupo C del torneo. Desde entonces, ha llamado la atención del mundo entero con la manera en la que se ha apropiado del onceno argentino, llevándolo a disputar su segunda final de un campeonato del mundo en menos de 10 años, después de la que la selección dirigida en ese entonces por Alejandro Sabella cayera con el conjunto alemán, en un juego disputado en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Con la gran 'performance' de su equipo, Messi, quien tiene miles de fanáticos en todo el planeta, es el apuntado para conseguir un nuevo título para los argentinos, lo cual también se ha convertido en un deseo para los hinchas del exBarcelona, quien ha cautivado a los seguidores del balompié mundial a lo largo de su carrera, incluso cientos de brasileños, que mantienen una gran rivalidad con los 'gauchos'.

Una de las estrellas de la selección brasileña que logró coronarse en el 2002 como campeón del mundo, se rindió a los pies del jugador del Paris Saint Germain con un mensaje a través de sus redes sociales, donde le deseó lo mejor en el decisivo duelo del próximo domingo.

Se trata de Rivaldo, exjugador del Barcelona, quien dedicó unas bellas palabras a 'Leo' después de lamentar la no continuidad de la 'canarinha' en el certamen: "Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi; antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título".

De igual forma, en las gradas del estadio Lusail también fueron vistas grandes figuras de aquella generación de la 'verdeamarela' en el duelo entre la 'albiceleste' y Croacia; personajes como Ronaldinho, Dida, Roberto Carlos, Cafú y Ronaldo presenciaron la victoria de los bicampeones del mundo.