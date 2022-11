Robert Lewandowski, tras fallar el penalti con Polonia frente a México: "Es una pena y duele"

El delantero polaco Robert Lewandowski falló este martes el penalti que le pudo dar la victoria a los suyos frente a la selección de México (0-0) en el debut de ambos combinados en el Mundial de Qatar 2022. La fatídica opción para el artillero de Polonia se dio en el minuto 58, en el que se impuso el guardameta de los 'aztecas', Guillermo 'Memo' Ochoa.

Tras el compromiso en el estadio 974, en Ras Abu Aboud, Doha, el experimentado futbolista, de 34 años, reconoció que el haber errado el cobro desde el punto blanco del penalti es una situación que le "duele".

“Hoy (martes) he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos", dijo Robert Lewandowski a los medios de su país tras el encuentro frente a los dirigidos por el argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Sobre sus impresiones generales del compromiso contra los 'aztecas', que fue válido por la primera jornada del grupo C del Mundial de Qatar 2022, el exdelantero del Borussia Dortmund, de Alemania, manifestó que fue bastante parejo; rescató el punto conseguido, pero volvió a hacer énfasis en el penalti que no pudo convertir y que pudo haber cambiado el trámite del mismo y darle las tres unidades en su debut en tierras cataríes.

"El partido fue muy igualado. Valoramos este punto, pero por otro lado es una pena porque tuvimos el penalti", añadió la figura de la Selección de Polonia.

¿Cuándo vuelve a jugar Polonia en el Mundial de Qatar 2022?

El seleccionado europeo volverá a jugar en la cita orbital el próximo sábado 26 de noviembre frente a Arabia Saudita, seleccionado que en su estreno en el Mundial de Qatar se impuso a Argentina, liderada por Lionel Messi, por 2-1. El compromiso entre polacos y saudís comenzará a las 8:00 de la mañana, hora de nuestro país.

