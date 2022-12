Roberto Carlos dio sus impresiones sobre la final del Mundial Qatar 2022: "Será un gran partido"

Estamos a contadas horas para que ruede el balón en el estadio Lusail, lo que nos permitirá conocer al campeón del mundo. Argentina y Francia fueron los dos mejores equipos del certamen y este domingo 18 de diciembre tendrán que medir fuerzas para poder ver cuál de los dos se quedará con el anhelado título en el Mundial Qatar 2022 y así bordar su tercera estrella en el escudo.

Uno de los privilegiados que ha podido alzar el trofeo, que todo futbolista ha soñado con tener entre sus manos, es Roberto Carlos, quien ahora como leyenda ha estado presente en la nueva edición de la cita orbital que se está celebrando en el Medio Oriente.

Ya con la Selección de Brasil afuera del certamen, tras caer en cuartos de final, a manos de Croacia, el legendario lateral brasileño se quedó sin favorito para el título; no obstante, no puede ser ajeno a lo que acontecerá este domingo a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia).

Este viernes, previo a un compromiso amistoso con grandes glorias de la historia del balompié, Roberto Carlos atendió a los micrófonos de Gol Caracol, para dar sus impresiones de lo que será esta gran final en la que además dos selecciones buscarán convertirse en tricampeones del mundo.

"La presión es para todos. Cuando se habla de la final de un Mundial se habla de los dos grupos de jugadores tanto de Francia como de Argentina", expresó de entrada el otrora futbolista del Real Madrid.

Y agregó con respecto al combinado favorito en este imperdible choque, "no hay favoritismo, ahora toca estar en un buen día, toca ver quién está mejor, quién está más motivado, quién está más concentrado".

Asimismo, no pudo decantarse por ninguno de los dos y les deseo suerte a ambos, "espero que gane el mejor, pero yo no veo ni a Francia ni a Argentina como favoritos. Yo veo que será un gran partido con dos estilos diferentes de juego; con dos entrenadores con características completamente distintas; y el que esté mejor preparado tiene que ganar".

Por otro lado, habló sobre lo bien que la sigue pasando con grandes estrellas que ha dado nuestro país en la historia del fútbol como lo han sido, Rene Higuita, Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes, "yo me divierto con todos ellos en el vestuario, lástima que no los podemos tener a todos, pero el ambiente de nosotros en el vestuario sigue siendo de mucha alegría".