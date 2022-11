Rodrigo Bentancur, en el Mundial Qatar 2022: "Cuanto menos se hable de Uruguay, mejor para nosotros"

Rodrigo Bentancur, centrocampista de la selección uruguaya , remarcó este domingo que, "cuanto menos se hable" de su equipo como favorito, "mejor" será para ellos, esperó no quedar "en ninguna historia negra" del conjunto celeste en el caso de una eliminación en este Mundial y destacó "los jugadores importantísimos" de Portugal, al que se enfrenta este lunes en la segunda jornada del grupo H del Mundial Qatar 2022.

"Nosotros siempre respetamos a todos los rivales y cuanto menos se hable de Uruguay mejor para nosotros. Como se dice a veces, despacio por la sombra es la mejor manera de no llamar la atención. Siempre desde la humildad respetar a los rivales y salir a jugar de igual a igual. El Mundial anterior lo hemos hecho muy bien, después las eliminatorias nos costó un poco, ahora no fue el comienzo deseado. Vamos a dar lo mejor", recalcó.

"Sabemos que tenemos que ganar. Vamos a ir a por los tres puntos. Es un partido muy importante, en el que las dos selecciones nos jugamos mucho y, al empatar el primero, nosotros más todavía. Vamos a ir a ganar. El punto con Corea fue importante, el no perder es importante, así que mañana vamos a ir a buscar los tres puntos y espero no quedar en ninguna historia negra de Uruguay", apuntó.

"El grupo está muy bien, muy confiado, disfrutando tiempo libre con nuestras familias, que nos ayuda a recargar las energías y dar el 150 por ciento, como se hace siempre cada vez que nos ponemos la camiseta de Uruguay", expresó Bentancur, que destacó "los jugadores importantísimos" que tiene Portugal, "con una grandísima carrera", pero advirtió de que Uruguay también dispone de ellos, antes de su enfrentamiento de este lunes en Lusail.

"Vamos a tratar de estar bien compactos en defensa. Ellos atacan muy bien las líneas, rompen muy bien líneas con la pelota a la espalda de los defensas. Hay que tratar de no dejarles pensar mucho, estar siempre encima y aprovechar nuestras armas también, que tenemos un muy buen contragolpe. Sabemos que en eso los podemos lastimar y vamos a hacer énfasis", explicó el futbolista del Tottenham.

Enfrente estará Cristiano Ronaldo: "No hablé con él. El último día que hablé fue cuando nos encontramos allá en Londres cuando jugamos contra el United. Siempre ha quedado una muy buena relación, siempre que nos toca jugar nos saludamos de muy buena manera, es una gran persona y como futbolista ni hablar. Seguro que mañana nos saludaremos y nos daremos un buen abrazo".

También habló de Pepe: "Todos lo conocemos. Nos tocó enfrentarlo en 2018, es un gran jugador, ha hecho una carrera increíble y enfrentarlo va a ser una buena prueba para nosotros también. Tenemos nuestras armas, ellos tienen jugadores con experiencia, nosotros también y vamos a tratar de ver cuáles son sus debilidades y atacar por ese lado".

Uruguay hace autocrítica por el 0-0 de Corea del Sur: "Analizamos el partido, lo hablamos entre nosotros, que no fue un buen partido a nivel futbolístico. Los primeros 25 minutos nos costó un poco, no encontramos la presión, ellos jugaron muy bien la pelota, pero después cambiamos a línea de tres y pudimos empezar a mover un poco más el balón. También hicimos un fútbol lento. Tuvimos ocasiones para poder ganarlo, no lo conseguimos, pero sabemos que un punto es importantísimo también".

Su posición en el esquema, más atrás que de costumbre, estaba "trabajado". "Más que nada era para poder hacer una salida más rápida y más limpia. No se logró. Porque no pudimos hacer un juego veloz desde atrás. No es la posición del Tottenham, pero me siento muy cómodo jugando donde sea y más para nuestra selección", explicó Bentancur, que consideró que a su equipo le faltó "un poco más de ataque por los volantes, romper líneas".

"Hicimos un juego lento con el balón, más que nada la salida fue muy anunciada, los rompimientos los hicimos sólo con los puntas y no con los volantes ni los laterales, los cambios de juego fueron muy cantados y ellos llegaban a armarse antes... Estos días nos recuperamos, trabajamos en eso y esperamos hacer las cosas mejor", continuó el centrocampista.