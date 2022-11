Rodrygo quiere escribir su propia historia en la Selección de Brasil: "No trato de emular a Neymar"

Brasil se convirtió en una de las tres selecciones que logró clasificarse de forma anticipada a los octavos de final junto a Francia y Portugal. La 'canarinha' logró sumar su segunda victoria tras vencer a la Selección de Suiza, por la mínima diferencia. Una de las figuras del triunfo fue Rodrygo Goes quien asistió a Carlos Casemiro para el único tanto del partido.

Con la expectativa de quien sería el reemplazo de Neymar tras la lesión sufrida en el encuentro con Serbia, Tite escogió a Lucas Paquetá, el cual pasó al frente de ataque y en el medio campo ingresó Fred, no obstante, el rendimiento no fue esperado y el estratega brasileño optó por darle ingreso al extremo del Real Madrid, el cual pudo responder de gran manera con su pase gol para la clave victoria.

Rodrygo, autor de la asistencia de la victoria de Brasil contra Suiza en el Mundial de Brasil, se mostró muy satisfecho de su prestación y aseguró que su papel no es "emular a Neymar".

"He salido y estoy muy feliz de haber ayudado y haber dado el pase de gol (a Casemiro). Si el equipo me pide ser titular, estaré también contento", comentó el jugador del Real Madrid.

El seleccionador, Tite, barajaba la posibilidad de sustituir al lesionado Neymar con Rodrygo o con Fred y finalmente se decidió por la segunda opción en el once titular, aunque en el segundo tiempo apostó por el atacante madridista.

"Sabía que podía ser titular, pero también que podía salir Fred, estaba preparado para ambas cosas", señaló.

Asimismo, en otra intervención, Rodrygo se refirió a las similitudes que pueda tener con el también exSantos de Brasil, quien aunque al igual que él salió del futbol carioca al español, tomaron rumbos distintos, uno al Barcelona y orto al Real Madrid.

"No sé si me parezco o no a Neymar, es un gran jugador. Yo no trato de emular lo que él hace, solo trato de dar lo mejor para el equipo", indicó.

Por último, no ocultó la emoción que vive al estar cumpliendo con otro de los sueños que tenía desde niño, ese mismo de estar en una Copa del Mundo, al cual aseguró que lo deja "feliz".