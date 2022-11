Ronaldo Nazario se perdió el debut de la selección de Brasil, luego de dar positivo para COVID-19

El presidente del Real Valladolid y del Cruzeiro brasileño, Ronaldo Nazario , ha dado positivo en COVID-19 por segunda vez -la primera fue en enero de este año- y no podrá asistir al estreno este jueves de la selección de su país en el Mundial de Qatar, según ha confirmado él mismo a través de su cuenta de Twitter.

Según ha indicado mediante un vídeo, en el que se puede comprobar su malestar físico, aunque en un principio se pensó que padecía gripe, tras someterse a un test de COVID-19 ha dado positivo, lo que le impide viajar a Catar desde Dubai, donde permanecerá aislado durante cinco días.

El exjugador brasileño está viajando, de manera intermitente, tal y como ha confirmado a EFE el director del gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, desde Dubai a Qatar, donde pudo asistir al encuentro inaugural del Mundial, entre Ecuador y la selección anfitriona.

Ronaldo tenía previsto acudir al estreno de Brasil en la cita mundialista, este jueves en el estadio Lusail ante la selección de Serbia, pero, tras dar positivo en COVID-19, permanecerá en Dubai, desde donde ha enviado su apoyo y ánimo a la Canarinha en el citado vídeo.

Además de lamentar que no puede acompañar a su selección en ese primer encuentro, ha asegurado que, aunque no estará "in situ" animándola, seguirá su evolución desde su habitación en Dubai.

¿Cómo va Brasil en el mundial de Qatar 2022?

La ‘Canarinha’ quedó ubicada en el grupo G para esta edición de la Copa del Mundo, junto a la selección de Serbia, Camerún y Suiza, que, junto a Brasil, lideran con tres puntos, luego de derrotar por la mínima diferencia al conjunto africano este jueves, iniciando la jornada mundialista del 24 de noviembre.

De igual manera, los brasileños cumplieron en su primera aparición, derrotando por 2-0 a una Serbia que resistió y complicó a los dirigidos por Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, en la primera parte.

No fue hasta los 62 de juego que, a través de Richarlison, Brasil abrió el marcador en una jugada de rebote. De ahí en adelante, el poderío brasileño fue demasiado notorio, al punto de someter a su rival en su propio arco, dejando como consecuencia el 2-0, luego de un auténtico ‘golazo’ nuevamente del jugador de Tottenham Hotspur.

El próximo encuentro de la ‘Canarinha’ será el lunes 28 de noviembre frente a Suiza, donde, es duda la presencia del 10 brasileño, Neymar, quien salió con lágrimas en su rostro, tras no poder seguir jugando, debido a una molestia que le impido continuar.