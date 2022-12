Roy Keane: "Los bailes de Brasil en el Mundial Qatar 2022 son realmente irrespetuosos con el rival"

Brasil es uno de los equipos que mejor ha mostrado nivel en el Mundial Qatar 2022 y, el pasado lunes, venció a Corea del Sur en los octavos de final, por un amplio resultado de 4-1. Vinícius Jr, Neymar Jr, Richarlison y Lucas Paquetá fueron los encargados de anotar los goles de la 'canarinha', que disfrutaron en estadio 974.

En varias de las anotaciones del 'scratch', los jugadores bailaron y disfrutaron del 'jogo bonito'. Esas celebraciones causaron reacciones desde todas las partes, pero ha tenido mayor repecursión en Qatar. Uno de los que opinó al respecto fue el exjugador irlandés Roy Keane.

Keane, que comenta los partidos del Mundial en la televisión británica, se mostró molesto con la actitud de los brasileños, que celebraron cada gol bailando.

"Ha sido una definición fantástica de Vinícius", dijo Kean en ITV después del primer gol del futbolista del Real Madrid. "Ha sido un gran inicio de partido", comentó.

“No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (un programa de baile en la televisión británica). Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, fueron las palabras del histórico jugador que tuvo paso por el Manchester United.

Neymar Jr. celebrando una anotación con la selección de Brasil. Foto: AFP.

"Han sido cuatro goles y lo han hecho cada vez. La primera vez, vale, pero es que después ha bailado hasta el entrenador. No me gusta esto nada", insistió.

Estas declaraciones llegaron hasta los oidos de la delegación de Brasil, quienes no tuvieron problemas en responder estas críticas. Raphinha fue uno de ellos: “El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo”.

Tité también estuvo involucrado en un baile y el entrenador de la 'canarinha' respondió a Keane, contando una infidencia del asunto y contó que le prometió a Richarlison que si marcaba un gol lo celebraría con él bailando.

“Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento, a quien respeto mucho. No había manera de esconderse”.