Saúl ‘Canelo’ Álvarez criticó a Lionel Messi, desató la polémica y las redes sociales reaccionaron

Más allá de que, desde el pasado domingo 20 de noviembre, el tema de conversación en el día a día ha sido lo que ocurre, desde lo futbolístico, en el Mundial Qatar 2022 , hablando del nivel de una y otra selección, de los favoritos y demás, tambíen han surgido otros temas paralelos y afuera de las canchas que han dado de qué hablar, como el caso de lo ocurrido entre el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y Lionel Messi .

El pasado sábado 26 de noviembre, en el marco de la fecha 2 del grupo C, Argentina y México midieron fuerzas, en el estadio Lusail. Allí, 'la Albiceleste' cumplió con las expectativas y la necesidad que tenía de ganar. De la mano de 'la Pulga', quien anotó el primero y dio la asistencia en el segundo para que Enzo Fernández marcara, el cuadro argentino ganó 2-0, sumó tres puntos y se metió en la pelea por clasificar a octavos.

Publicidad

Como era de esperarse, la fiesta se prendió en los vestuarios. Jugadores, cuerpo técnico, integrantes del staff y demás personas festejaron a rabiar, a puro canto, saltos y locura. Fue en ese preciso momento que se presentó una imagen con 'el Enano' como protagonista que no le gustó mucho a 'Canelo'. A través de sus redes sociales oficiales, se pronunció y dejó un mensaje fuerte, en el que señaló al '10' y capitán de Argentina.

Argentina vs. Mexico - Mundial Qatar 2022 - Lionel Messi AFP

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como (yo) respeto a Argentina, (él) tiene que respetar a México", fueron algunas de las palabras del boxeador, haciendo referencia a que supuestamente, en medio de la celebración argentina, Lionel Messi pateó levemente una camiseta de México, lo cual no le gustó nada y, de una, lo dejó saber con fuertes mensajes.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Las opiniones al respecto han estado muy divididas, basta con ver los diferentes mensajes en las redes sociales, donde varias personas se pronunciaron, algunos defendiendo al astro argentino y otros respaldando a Saúl 'Canelo' Álvarez. Eso sí, en medio de esa discusión, los memes y respuestas divertidas tampoco faltaron, poniéndole un toque de humor y 'picante' a la particular situación que, de seguro, seguirá dando de qué hablar.

Me encanta porque Canelo le tira tuits a Messi y Lionel debe estar así pic.twitter.com/iWh2gryM14 — Mati Turner (@_Matiele) November 28, 2022

No te rebajes Canelo, tú si eres un campeón del mundo🇲🇽🏆



Messi nunca lo será pic.twitter.com/3eHGluRjZC — Alberto Cabrera (@betobooks) November 28, 2022

Publicidad

Canelo when he sees Messi pic.twitter.com/ZfkfUfKxEw — bag (@mookiebag) November 28, 2022

Se le ve bien a Messi practicando para su combate con el canelo pic.twitter.com/k0yuPh16VM — BUEN CHICO MARRERITO 🇲🇽 (@ElBuenChico_) November 28, 2022

Publicidad

Messi leyendo los tuits del Canelo:pic.twitter.com/QI7xVrvuVS — Martinalgui (@MartinoliCuri) November 28, 2022

Los pibes yendo a buscar a Canelo por meterse con Messi: pic.twitter.com/HdquvfVfe7 — Coscu Zeko (@coscuzeko) November 28, 2022

Canelo mañana viendo que por dedicarle 700 tweets a Messi tiene toda Argentina y media Latinoamérica en contra pic.twitter.com/3AtG80vqPV — Alex 🇦🇷 (@alexculee) November 28, 2022

Messi cuando se cruce a Canelo pic.twitter.com/5u9mHRkEAY — Vasco (@VascoAgustin_) November 28, 2022

Publicidad

Recordemos que la Selección Argentina se jugará su clasificación contra Polonia, el próximo miércoles 30 de noviembre, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia). Por otro lado, México enfrentará a la revelación Arabia Saudita, el mismo día y a la misma hora. Para estos encuentros, los polacos llegan como líderes con cuatro puntos, seguidos de la 'Albiceleste' y Arabia, con tres unidades, por último está el cuadro 'manito', con tan solo un punto.