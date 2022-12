Saúl 'Canelo' Álvarez se retractó: "Quiero disculparme con Lionel Messi y la gente de Argentina"

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, se disculpó este miércoles tras los “comentarios fuera de lugar” que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina, llegando a amenazarle, tras un vídeo en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México (2-0), desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo con Andrés Guardado.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.

Lo hizo en la misma cuenta oficial de Twitter en la que hace dos días amenazó a Messi: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", publicó, entre otros mensajes, el pasado lunes.

Sin embargo, el boxeador reculó y además quiso desear “mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy”, en los que se juegan el pase a octavos del Mundial de Catar; México contra Arabia Saudí y Argentina frente a Polonia.

Cabe resaltar, que, al ser un tema tan controversial en los últimos días, otros protagonistas del mundo del fútbol también dieron su punto de vista sobre esta polémica. El primero en manifestare fue el excompañero de 'La ´Pulga', Cesc Fábregas. "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después, y más cuando celebras una victoria importante", fueron las palabras del español.

El mismo Andrés Guardado, capitán de la selección mexicana, defendió al astro argentino: "Sé la persona que es Messi. A lo mejor 'Canelo' no entiende lo que pasa en un vestuario".

Por último, Sergio 'El Kun' Aguero, quien se retiró delas canchas en diciembre del año pasado, no se quedó atrás y dijo lo siguiente a través de Twitter: "Señor 'Canelo', no busque excusas y problemas, seguramente no sabe de fútbol y de lo que pasa en el vestuario, Las camisetas siempre están en el suelo después de un partido por el sudor", escribió Agüero en su cuenta de Twitter.