Selección Argentina, en el foco de las críticas por su antideportivo festejo contra Países Bajos

Este viernes, la Selección Argentina volvió a eliminar a Países Bajos por la tanda de penaltis. La 'albiceleste' repitió la gesta en las semifinales de Brasil 2014, donde 'Chiquito' Romero fue el héroe. En este cruce, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, 'Dibu' Martínez sacó la casta y le dio tiquete al combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Estos futbolistas tienen que dar ejemplo en todo momento, pues millones de personas están siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos. Por esta razón, a los argentinos les han 'llovido' críticas por su desbordado y antideportivo festejo tras la conversión de Lautaro Martínez en el último penalti.

En vez de ir a festejar directamente con el delantero del Inter o con el arquero del Aston Villa, los futbolistas sudamericanos pasaron muy cerca del lugar donde se encontraban los neerlandeses para celebrarles 'en la cara' su triunfo. Nicolás Otamendi, un jugador experimentado de 34 años, incluso se tomó el tiempo para hacerles una mueca.

Ante esta situación, varios internautas han reprochado la celebración argentina. Lionel Messi y Enzo Fernández no fueron partícipes de este vergonzoso festejo.

“Aunque soy colombiano no quiero en lo absoluto que gane Argentina. Ellos representan todo lo que está mal en el fútbol. Me importa muy poco no tener representación de Sudamérica”, es uno de los comentarios que critican el festejo de los futbolistas argentinos", dijo un usuario de Twitter.

“Normal desde la Copa América que ganaron viene con esa actitud, malos perdedores y malos ganadores”, escribió otro usuario.

Cabe resaltar que los de la 'Naranja Mecánica' tampoco tuvieron su mejor comportamiento y que Mateu Lahoz les amonestó a dos jugadores durante la tanda y les expulsó a Denzel Dumfries.

¿Qué dijeron los futbolistas de Países Bajos, tras la eliminación en el Mundial Qatar 2022?

Tras caer en los penales frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 este viernes, los jugadores de Países Bajos coincidieron en que se marchan del torneo "con la cabeza alta" después de no haber perdido ninguno de los cinco partidos disputados.

"Emocionalmente es un momento muy difícil. Hemos luchado, lo hemos dado todo, pero los penales son una lotería y es muy duro perder así, pero creo que podemos marcharnos con la cabeza alta", señaló el defensor Nathan Aké a la televisión neerlandesa 'NOS'.

El capitán Virgil Van Dijk lamentó la eliminación en la zona mixta: "Mostramos mucho carácter, fuimos capaces de empatar en los últimos 15 minutos, fuimos a la prórroga y luego a los penales, pero desafortunadamente, no pudimos completar el trabajo", afirmó el defensa neerlandés.

Van Dijk afirmó sentirse "orgulloso" del equipo, pero también "muy triste" por la eliminación.

Preguntado por el penal que le detuvo el portero argentino Emiliano Martínez, Van Dijk se limitó a afirmar que "lo paró, muy bien por él, mal para nosotros. Estoy triste por esto, pero estas cosas pasan en la vida".

Eliminados del Mundial de Catar, el capitán de la selección holandesa afirmó que el foco de la Orange "está puesto ahora en los clasificatorios para la Eurocopa de 2024 y la final a cuatro de la Liga de Naciones", que se disputará en junio en Países Bajos.

El delantero Luuk de Jong también destacó que el equipo podía "estar orgulloso". "Empatar después de ir perdiendo 2-0 contra un gran equipo ya era una hazaña. Esperábamos tener alguna otra oportunidad en la prórroga con alguna jugada aérea, pero desafortunadamente no se dio y fuimos a los penales, que son una lotería y no tuvimos suerte", añadió en zona mixta.