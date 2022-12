Sergio Busquets, tras derrota de España: "No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar"

"Parecía que teníamos el partido controlado, ellos estaban esperando alguna pérdida de balón, algún contraataque y creo que en la segunda parte ha sido así", analizó Sergio Busquets en 'TVE' al término del choque en el que Japón pasó a liderar la llave E, tras ganar a una España (2-1), que quedó segunda.

"Un despiste en la salida, un buen gol y luego ellos se han venido arriba. Creaban peligro a la contra, cerraban los espacios muy bien por dentro y replegaban muy bien. A seguir mejorando", dijo el capitán de la Selección de España.

Publicidad

"No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar. Hemos empezado bien", explicó el jugador del FC Barcelona, después de que España lograra el pase a octavos de final del Mundial de Qatar como segunda de grupo, tras la selección nipona.

"A seguir. Nos quedan los octavos contra Marruecos, que también va a ser un partido muy difícil", complementó el experimentado volante español.

De igual forma complementó lo siguiente: "Nosotros queríamos ser primeros. Ganar. No teníamos que elegir rival. Ahora nos vamos para otro lado como segunda, pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil".

Más declaraciones

Publicidad

Por su parte, Pedri reconoció que dentro del campo, tras ser remontada España contra Japón y en los momentos en los que Costa Rica hizo lo propio con Alemania, los minutos que estuvieron fuera del Mundial de Qatar 2022 fueron "un agobio", pero aseguró que tienen "otra oportunidad" para llegar lejos.

"Dentro del campo esos diez minutos que estábamos fuera han sido un agobio, pero queríamos animar a los compañeros para reaccionar y seguir en el Mundial", afirmó el centrocampista español en la zona mixta del estadio Khalifa Internacional.

Publicidad

"Lo iban poniendo en el marcador y nos enteramos de que estábamos fuera. Hemos buscado el gol que no ha llegado, pero hemos tenido la suerte de que ha ganado Alemania. Tenemos otra oportunidad y tenemos que ir con todo. Ahora los partidos son a vida o muerte y hay que ganar todos si queremos estar en la final", añadió.

El jugador del Barcelona señaló que repasarán los errores cometidos antes de centrarse en su próximo rival, Marruecos en octavos de final: "Mañana (viernes) veremos el vídeo y en lo que tenemos que mejorar, pero desde mi punto de vista nos ha faltado mucho ritmo de balón, moverlo de lado a lado. Si no lo mueves rápido no generas peligro".

No entró en polémicas Pedri por la acción del segundo gol de Japón, que dejó la duda sobre si el balón había sobrepasado la línea de fondo. "No lo he visto repetido, lo han puesto en el videomarcador, pero no me he fijado mucho, estaba más pendiente de coger el balón y marcar un gol para estar dentro pasando como primero".

"Hay que salir con todo porque son octavos de un Mundial y hay que ir a por todas contra Marruecos. Nosotros no mirábamos ni los cruces ni nada, solo ganar todos los partidos", concluyó Pedri.