Sergio Busquets y su mensaje a Luis Enrique: "Habéis creado un gran grupo con grandes valores"

Sergio Busquets, capitán de la selección española , agradeció la "confianza" de Luis Enrique Martínez y el aprendizaje a su lado, elogiando su "filosofía de fútbol y de vida", y haber dejado "unos valores para siempre".

"Muchas gracias míster por estos años de seleccionador. Gracias por la confianza, trabajo y dedicación. Después de muchos años siempre he seguido aprendiendo cosas con vosotros y esto es admirable", escribió en las redes sociales como respuesta a la publicación de despedida de Luis Enrique.

"Como también la filosofía de fútbol y de vida que tienes. Habéis creado un gran grupo con grandes valores y eso quedará para siempre. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis y trabajáis para ello", añadió ampliando su mensaje a todos los ayudantes del técnico asturiano.

También Eric García se sumó a los mensajes de despedida de los internacionales tras hacerse oficial que Luis Enrique no seguirá al mando de la selección española.

"Dolidos por la eliminación en el Mundial, pero convencidos del trabajo hecho. Gracias por todo míster, siempre agradecido por la confianza que me diste desde el primer momento y todos los consejos que me has dado. Os deseo lo mejor a ti y a tu staff", apuntó.

Sergio Busquets ha logrado anotar dos goles y realizar nueve asistencias en 142 partidos defendiendo los colores de su país. Además, se coronó campeón del mundo con España en el Mundial Sudáfrica 2010, tras vencer en la final 1-0 a Países Bajos con un agónico gol de Andrés Iniesta, en el minuto 116.

Busquets también levantó la Eurocopa , disputada el pasado domingo 1 de julio del 2012 en territorio ucraniano, después de que la 'roja' se impusiera con autoridad 4-0 frente a Italia, David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata le dieron el título al conjunto dirigido, en ese entonces, por Vicente del Bosque.