Sergio 'Kun' Aguero desesperado con el árbitro Mateu Lahoz, le dio 'palo' en redes sociales

Más allá del triunfo de la selección Argentina sobre Países Bajos , uno de los protagonista del encuentro fue el arbitro Mateu Lahoz, quien para ambos combinados no tomó buenas decisiones. El ex jugador y actual streamer, Sergio 'Kun' Aguero fue uno de los que se quejó por la actuación del colegiado y lo hizo saber en sus redes sociales.

A través de Twitter, el máximo goleador en la historia del Manchester City hizo sentir su enfado hacia el colegiado español. "Este arbitro como le gusta llamar la atención Dios mío", fue su corta, pero contundente manifestación.

Como si fuera poco, uno de los internautas comentó su publicación con una foto de Lahoz sacándole una amarilla al Kun en un partido de Champions League entre los 'citizens' y el Mónaco, junto con la siguiente frase: "Tan cierto que es tan molesto".

Aguero no se quedó callado y citando el tweet del usuario le respondió: "Si ves ese vídeo, ¡entenderás porque!".

El caso es que el exfutbolista argentino no fue el único que señaló al árbitro, puesto que una vez culminó la tanda de penaltis, Lionel Messi fue consultado para conocer sus impresiones sobre el juego y se despachó con el árbitro 'ibérico': "No quiero hablar sobre eso. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA no pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia".

Cabe resaltar, que, Mateu Lahoz no se vio inmiscuido en una polémica decisión que alterara o afectara el marcador del encuentro, sin embargo, por lo que se vio en cancha, los futbolistas de ambas selecciones no concordaban con las faltas que sancionaba el juez español. Lo que si llamó la atención fue que impuso un nuevo récord de tarjetas amarillas en un partido de Copa del Mundo, ya que en esta oportunidad la sacó en 18 ocasiones.