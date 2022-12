Sergio 'Kun' Agüero reveló más detalles de cómo surgió el "¿Qué mirás bobo?" de Lionel Messi

Este viernes, en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, se disputó el que para muchos ha sido el mejor partido de todo el certamen. El encuentro tuvo todo tipo de condimentos para ser un compromiso inolvidable, en el que Países Bajos y Argentina siempre estuvieron luchando por demostrar que eran merecedores de un cupo a los cuatro mejores de la cita orbital. Este enfrentamiento dejó varias reacciones que se viralizaron, entre ellas un video de Lionel Messi en el que encaró a uno de sus rivales.

El partido estuvo más que caliente, de hecho rompió un récord de más amarillas con 17 amonestados a lo largo del 'cotejo', ya con todo el desahogo que generó para la 'albiceleste' llegar a una nueva semifinal de la Copa del Mundo, ya en los túneles del estadio el '10' de Argentina fue protagonista del hecho más viral del partido. En un momento se puede ver en un corto que 'Leo' le dice a un jugador neerlandés "¿Qué mirás, bobo? Andá para allá".

Publicidad

Tras estos incidentes que han dado mucho de qué hablar, en el cual también estuvo presente Sergio Kun Agüero, el exdelantero de la 'albiceleste' que siempre ha sido muy cercano a Messi, reveló cómo fue que se dieron los incidentes. De entrada, en charla con 'ESPN', contó cómo iniciaron los sucesos con Wout Weghorst, delantero del Besiktas, que además fue el encargado de marcar el doblete e igualar el partido en el minuto 90+10.

"Justo estábamos entrando y el 19 (Wout Weghorst) le empezó a decir 'Eh Messi, eh Messi', se dio vuelta 'Leo', lo mira y ahí le dijo eso", expresó en el inicio del certamen.

Y continuó, "el chavón le decía: 'ven acá'. Olvídate, ahí salté yo y le dije: 'ya está, cerrá el orto'; para qué le hablas, si sabes que el tema estaba caliente; le dije que se calle; él me dijo 'tú no me callas', Y le dije: 'bueno, pero tú no le hablas a Messi y listo ya está'; Y dijo: 'okay' démonos la mano y le dije: 'buena suerte, tómatela'. concluyó el Kun Agüero.

Más allá de toda la calentura que se generó en el partido en el que ambos se estaban jugando el paso a las semifinales del Mundial Qatar 2022, ya tras calmarse los ánimos, y luego de un rato, en zona mixta, Lionel Messi se refirió a su reacción y lo acontecido con el atacante de Países Bajos. "El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me parece que eso no hace parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo y me gusta que me respeten (...) Es la calentura del momento y queda ahí", contó 'La Pulga'.