Sergio Ramos y Gerard Piqué, borrados de la lista de España y motivo de polémica, de dimes y diretes

La carrera de Gerard Piqué se cerró en Pamplona, expulsado como suplente en El Sadar tres días después de su emotivo adiós en el Camp Nou con el Barcelona, tras la decisión del seleccionador Luis Enrique Martínez que lo había seleccionado en la pre-lista y explicó las razones por las que finalmente no lo convoca para el Mundial de Qatar.

La decisión inesperada de Piqué con su retirada, también sorprendió a Luis Enrique que lo había incluido en la pre-lista como admitió al ser preguntado por 'EFE'. "Piqué estaba en la pre-lista porque cuando la doy está en activo, es profesional y uno de los mejores centrales", explicó el seleccionador.

Publicidad

"Recuerdo verle acabar la temporada pasada en el Barça jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, pensé en él no como primera opción porque la línea era dar continuidad, reforzar ahora a todos los jugadores que en dos años nos han llevado al Mundial", defendió.

Y terminó desligándose de lo ocurrido en el Barcelona con una decisión de Piqué que ha sorprendido a todos, al dejar el fútbol a mitad de temporada cuando sintió que no tenía el rol que deseaba.

"Dentro de la lista de 55 hay jugadores más veteranos con los que no tendría nunca duda. Luego su realidad ha cambiado porque en su club vive una situación diferente, totalmente anómala y yo eso no lo puedo controlar. Me centro en lo mejor para la selección", sentenció

Pero no solamente el tema Piqué fue tema controversial entre los llamados españoles este viernes, ya que también se observó que en la nómina tampoco apareció Sergio Ramos, del PSG, quien es un histórico en su país y con gran reconocimiento internacional.

Publicidad

En los últimos minutos, se presentaron ya reacciones en los medios de comunicación en España y también en redes sociales por los dos ausentes.

Uno de los que se pronunció en las plataformas digitales fue el futbolista marroquí Achraf Hakimi, compañero de Ramos en las filas del París Saint-Germain. Éste le envió un certero recado al seleccionador, Luis Enrique.

Publicidad

"Sergio Ramos es el mejor defensa del mundo", esas fueron las palabras que escribió Hakimi en su red oficial en Twitter.