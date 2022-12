Stéphanie Frappart, la jueza que marcó el inicio del arbitraje femenino en los Mundiales de Fútbol

En la noche del 1 de diciembre de 2022, la árbitra Stéphanie Frappart, se convirtió en la primera mujer en arbitrar en una Copa del Mundo de mayores masculina, con el partido entre Costa Rica y Alemania , donde los europeos se terminaron imponiendo 4-2, en un encuentro donde ambos estuvieron arriba del marcador, pero ninguno logró sellar su clasificación a los octavos de final.

Previo al hito histórico, la francesa confesó estar muy emocionada y orgullosa, además de enfocarse en hacer un buen papel con el pito en la boca.

"Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial. Antes del juego pensé: habrá que centrarse en el juego porque habrá que tomar buenas decisiones. Haces una buena actuación cuando te centras en el objetivo esencial, el terreno", dijo la colegiada en declaraciones distribuidas por la FIFA.

Al final, la árbitra tuvo un partido correcto, donde sancionó 12 faltas, 9 para Alemania y 3 para Costa Rica, dejando un saldo de una sola tarjeta amarilla para el ‘tico’ Óscar Duarte, además de llevar el pito a su boca para cobrar las seis anotaciones que hubo en el partido.

Cabe resaltar que en mayo pasado, Frappart, fue la primera mujer en dirigir la final de la Copa de Francia entre el Nantes y el Niza, que se resolvió con un penalti que pitó a favor de los primeros.

Antes, en abril de 2019, fue la primera en dirigir un duelo liguero en Francia, un Amiens-Estrasburgo que le abrió las puertas de la élite arbitral gala, que ya no ha abandonado.

En agosto de 2019 la UEFA le confió las riendas de la final de la Supercopa que enfrentaba al Liverpool y al Chelsea, que los primeros conquistaron en la tanda de penaltis.

Unos días más tarde daba el silbido inicial al duelo de Liga de las Naciones entre Malta y Letonia (1-1), lo que le convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido masculino internacional de selecciones.

Solo tuvo que esperar tres meses para que le encomendaran el Juventus de Turín-Dynamo de Kiev de Liga de Campeones (3-0), otro mérito en su currículum, y en la Eurocopa de 2021 conoció una fase final de selecciones, aunque solo fue cuarta árbitra.

Frappart ya sabe lo que es arbitrar un Mundial. Lo hizo en el femenino de 2019, donde su prestigio convirtió su nombre en una evidencia para la final entre Estados Unidos y Países Bajos (2-0).

Con esta gran actuación en el torneo más importante del fútbol mundial, se abre una nueva puerta para el arbitraje femenino, por la que pueden entrar otras dos colegiadas también seleccionadas para el cuerpo arbitral de Qatar 2022, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yamashita Yoshimi.

La árbitra francesa no cuenta con detenerse allí. Su nombre puede volver a la actualidad a partir de octavos y los partidos a eliminación directa, que siempre son más comprometidos.

A sus 38 años, Frappart fue la primera mujer en arbitrar un partido de la liga francesa, de la Liga de Campeones, de la Eurocopa y ahora, en la Copa del Mundo masculina de mayores.