Suiza reveló que jugadores fueron víctimas de un virus que les impidió jugar bien contra Portugal

La selección de Suiza hizo público este miércoles que algunos de sus jugadores fueron víctimas de un virus que les impidió jugar y mermó el equipo en el duelo ante Portugal , en los octavos de final de Qatar 2022.

El presidente de la Asociación de Fútbol Suiza (ASF), Dominique Blanc, y el director técnico, Pier Tami, que ratificaron como seleccionador a Murat Yakin a pesar la goleada encajada contra el cuadro luso, comunicaron que varios de los jugadores helvéticos se contagiaron de un virus en el hotel de concentración, aunque aclararon que no era covid.

La infección provocó la baja del defensa Silvan Widmer, especialmente, y en menor medida afectó a Nico Elvedi, que estuvo en el banquillo. Fabian Schar estuvo contagiado antes y ya pudo estar con el equipo en el choque de octavos de final, donde cayeron por 6-1 frente a Portugal, que, tuvo la mayor parte del partido en el banquillo de suplentes a la más grande figura y atractivo del certamen orbital: Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, este abultado resultado y eliminación, no fue motivo de destitución para el entrenador de la selección de Suiza, como sí ha sucedido con varios seleccionadores a lo largo del Mundial.

Pier Tami despejó las dudas sobre el futuro del seleccionador y dijo que Murat Yakin no tiene que temer por su puesto. "No, para nada. Analizaremos en detalle lo que pasó en las próximas semanas. Pero leva un año y tres meses con nosotros y durante ese tiempo ha clasificado directamente al Mundial a Suiza", destacó.

"Hay muchas razones que explican el partido contra Portugal y tenemos que hacer un análisis preciso. Nuestro nivel físico no estuvo al nivel de nuestro rival. Estamos decepcionados, aunque lo justo es destacar a Portugal", añadió.

Por su parte, el entrenador Murat Yakin, asumió su responsabilidad. "No solo soy el responsable de las victorias, sino también cuando las cosas no salen bien. Teníamos un plan que no funcionó. Con Silvan Widmer de baja nuestro objetivo era apretar arriba con Vargas y Fernandes", explicó Yakin un día después de la contundente eliminación del torneo.

"Lamentablemente no pudimos presionar lo suficiente a nuestros oponentes. Pero los goles que encajamos no fueron cuestión del sistema. Simplemente no estuvimos suficientemente frescos. Portugal tenía ocho jugadores nuevos y eso se notó", argumentó Yakin, que se mostró agradecido a los jugadores.