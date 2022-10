Ten Hag confirma la ausencia de Raphael Varane con Manchester United, pensando en la Copa del Mundo

El francés Raphael Varane, jugador del Manchester United, será baja hasta antes del Mundial de Qatar 2022 , por lesión en un muslo, anunció este miércoles su entrenador Erik Ten Hag, sembrando la duda sobre la presencia del defensor francés con los 'Bleus'.

El central galo, indiscutible en la zaga de la selección francesa, se lesionó el pasado sábado en el partido contra el Chelsea donde sufrió un problema en una rodilla.

"Varane no está en la convocatoria", dijo Ten Hag en la previa del partido de Liga Europa contra el Sheriff. "No estará disponible sin lugar a dudas hasta el Mundial, así que no jugará para el Manchester United el bloque de partidos antes del inicio de la competición en Catar el 20 de noviembre", añadió el técnico neerlandés en conferencia de prensa.

Ten Hag no ha querido desvelar si Varane podrá estar listo para la cita mundialista, de todas maneras dio luces sobre su presencia en el evento orbital: "creo que sí, pero hay que esperar a ver el pronóstico (de los médicos), hay que ver cómo evoluciona y cómo pasará su convalecencia".

Sumado a eso, el martes, el seleccionador francés Didier Deschamps no cerró la puerta a la presencia del antiguo central del Real Madrid en la cita mundialista, aunque no volviese a jugar antes del torneo, pero a condición de que se haya recuperado por completo antes del primer partido de los 'Bleus', contra Australia el 22 de noviembre.

¿Cómo le ha ido a Varane esta temporada?

El francés ha jugado 10 partidos, de los 11 que ha disputado el Manchester United por Premier League, en la presente temporada, mientras que en Europa League, cuenta con una sola presencia.

¿Qué viene para Manchester United?

Los ‘red devils’ se enfrentarán al Club Sheriff Tiraspol por Europa League, el próximo jueves, en el marco de la quinta jornada del Grupo E, donde son segundos con 9 puntos, a 3 del líder, Real Sociedad de España.

En Premier League, son sextos con 20 puntos, a 8 del líder Arsenal, y jugará frente a West Ham por la fecha 14, en Old Trafford el próximo domingo.