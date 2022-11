Terrible equivocación de Luis Enrique: afirmó que Costa Rica era un país de Sudamérica

Un error lo que comete cualquiera, eso está claro, pero confundir a una nación geográficamente como lo hizo Luis Enrique, entrenador de la Selección de España , en medio de su nueva 'faceta' en Twitch, no tiene presentación.

Mientras estaba en el directo en esta plataforma digital, el entrenador de la 'roja' aseguró que su rival en el debut en el Mundial de Qatar 2022: Costa Rica, y que es dirigido por el timonel colombiano Luis Fernando Suárez, era de Sudamérica. Un 'desatino' que no fue perdonado por los futbolistas 'ticos', ni tampoco por el público que vieron en vivo dicha transmisión.

En medio de su directo, Luis Enrique afirmó lo siguiente: "¿Qué me parece la Selección de Costa Rica?. Es una selección que se clasificó en el repechaje, que llaman ellos, en la repesca, jugaron contra Nueva Zelanda, se adelantaron 1-0 y creo recordar que jugaron con un hombre más, hay jugadores conocidos para los españoles como Keylor Navas o Joel Campbell, que tuvieron experiencia en nuestro país. Es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan, lo que hacen, un entrenador experimentado".

Su error no fue pasado por desapercibido, ya que inmediatamente le reclamaron al estratega español que Costa Rica no quedaba en Sudamérica, sino en Centroamérica, que debía aprender un poco de más de geografía, así como se instruye en el fútbol. Lo cierto es que después de su 'blooper' no le quedó de otra que salir a pedir disculpas a todo el plantel de Costa Rica.

"Cometí un error con la situación de Costa Rica, que dije que es un equipo sudamericano. Grave error por mi parte, claramente es Centroamérica y no tiene perdón mi despiste porque hace unos años estuve de vacaciones allí", reconoció en su segundo directo en 'Twitch'.

Y sobre lo mismo añadió: "En la playa de Santa Teresa con mi familia nos lo pasamos muy bien. El eslogan de 'pura vida' lo llevan tatuado. Disfruté muchísimo de la gastronomía, del clima, hice surf".

De otro lado, Luis Enrique mostró su máximo respeto a su primer rival en el Mundial: "La gente que sabe como se vive el fútbol desde siempre en Sudamérica y Centroamérica saben como son de competitivos. Será complicado. Además, el primer partido siempre tiene un componente emocional".

Este es el momento de la equivocación de Luis Enrique, al hablar de Costa Rica:

Luis Enrique analizó a Costa Rica 🇨🇷



✅ Fútbol.

❌ Geografía. pic.twitter.com/g5wh9lXMEH — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 19, 2022

La Selección de España pese a los jugadores jóvenes que convocó Luis Enrique para el Mundial de Qatar es una de las favoritas a quedarse con el trofeo de campeón. El partido contra Costa Rica será este miércoles 23 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana, hora de Colombia.