Thilo Kehrer, de Alemania: "Es un buen resultado, porque en este grupo aún está todo abierto"

¿Tú que crees?", fue la escueta respuesta del defensa alemán Thilo Kehrer, al ser preguntado por 'EFE' si, en su opinión, su equipo había sido superior en el partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, que empató con España (1-1), este domingo en el estadio Al Bayt de la localidad de Al Khor.

"¿Tú que crees?", contestó a 'Efe', sonriente, este domingo Kehrer, del West Ham inglés y que, después de haber sido el jugador más utilizado por su seleccionador, Hansi Flick, desde que éste ocupa el cargo, este domingo volvió a ser titular, después de no haber jugado ni un solo minuto el pasado miércoles en la derrota frente a Japón (1-2).

"El resultado es importante. Ganamos un punto hoy (domingo) y es un buen resultado, porque en este grupo aún está todo abierto, y es mejor tener un punto que cero", opinó Kehrer, de 26 años, tras empatar con la 'roja'.

"Aunque hay otros equipos que tienen tres. Pero todo sigue abierto", insistió Thilo Kehrer.

Preguntado acerca del porqué de que en esta ocasión no posaran tapándose la boca, como hicieron contra los 'samuráis azules', Kehrer dijo: "Bueno, yo no jugué ese partido; pero hoy (domingo) no había ninguna posición respecto a nada. En su momento ya nos posicionamos", comentó, en referencia a la intención inicial de portar el brazalete arcoíris 'One Love', sustituida finalmente por el mencionado gesto de taparse la boca.

"Ya nos hemos posicionado públicamente al respecto, como equipo y como federación", apuntó Kehrer tras el partido contra España.