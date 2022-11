Timothy Castagne está convencido de que Eden Hazard mostrará en Qatar el fútbol que enamoró al mundo

El defensa belga Timothy Castagne se mostró convencido de que su compatriota y capitán, Eden Hazard, mostrará en Qatar detalles del fútbol con el que maravilló al mundo hace unos años porque su calidad "sigue aquí".

"A los belgas les gustaría volver a ver al Eden de hace unos años. Como jugadores, vemos durante los entrenamientos que ese Eden sigue aquí, pero sabemos muy bien que volver sin jugar mucho no es fácil", dijo Castagne en rueda de prensa.

"Necesita algo de tiempo y creo que los 60 minutos que jugó (contra Egipto el viernes, partido que acabó con derrota belga 1-2) le vendrán muy bien”, continuó el central de 26 años y que milita en el Leicester City, de la Premier League.

"Por eso, intentará mejorar durante el torneo. No sucederá inmediatamente, no será increíble durante el primer partido, pero paso a paso, puede crecer y mejorar”, añadió Timothy Castagne.

Castagne que fue titular en dicho partido amistoso contra Egipto en el que la derrota sembró las dudas en la expedición belga, que debuta en el Mundial de Qatar 2022 frente a Canadá, el próximo miércoles. El carrilero apuesta por pasar página.

"Comunicación. Tenemos que hablar mucho más entre nosotros. Además, no estábamos en los lugares adecuados durante varias fases del partido; y si esto pasa, el partido se complica”, valoró.

Además, Castagne aseguró que afronta este Mundial de Qatar 2022 como una revancha personal después de que un golpe en la cabeza, que le provocó una doble fractura en el cráneo, le hiciera perderse la pasada Eurocopa.

"Quiero disfrutar al máximo de este Mundial. Vuelvo con más motivación porque no pude terminar mi primer gran torneo con la selección. Recuerdo que inmediatamente le pregunté al doctor si podía continuar. No me vi la cara en ese momento. Me llevé una gran decepción porque sabía que estaba fuera de juego para el resto del torneo", concluyó Timothy Castagne.