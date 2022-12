Tite , seleccionador de Brasil , aseguró que no le han faltado el respeto a nadie con las celebraciones de los goles ante Corea del Sur en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, y que, si él ha bailado en un tanto, ha sido porque era una apuesta con Richarlison.

El técnico brasileño bailó en la celebración del tercer tanto de Brasil, junto al resto de jugadores, cerca del banquillo de Brasil.

"Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así".

"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", añadió Tite.

Tite habló y la importancia de Neymar en el esquema de Brasil

El astro Neymar potencializa a Brasil, dijo Tite, al destacar la actuación del '10' en su regreso a las canchas este lunes en la goleada 4-1 ante Corea del Sur que clasificó a los pentacampeones a cuartos de final del Mundial de Catar.

"Él es el líder técnico del equipo, potencializa al resto del grupo", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior al cotejo disputado en el estadio 974 de Doha.

'Ney' volvió al campo para el duelo definitivo contra los coreanos, luego de un parón de once días por cuenta de un esguince en el tobillo derecho sufrido en el debut victorioso ante Serbia (2-0) el 24 de noviembre.

El astro del Paris Saint Germain, de 30 años, marcó un gol de penal en la goleada contra los asiáticos, que clasificó a los brasileños a cuartos de final, donde enfrentarán a la Croacia de Luka Modric el viernes en el estadio Education City.

"Es el jugador que hace toda la diferencia, logra potencializar mucho las virtudes de nuestros atacantes. Hicimos mucha fuerza para que se recuperara, por el nivel de confianza que trae para los otros atletas, además de su calidad técnica", dijo por su parte el asistente técnico, César Sampaio.

"Está recuperado para otros desafíos", agregó el auxiliar.

Tite destacó además el desempeño de todo el equipo, que dio una cátedra de fútbol anotando los cuatro goles en el primer tiempo.

Hay que resaltar el "equilibrio del equipo, si perdemos el equilibrio en algún momento las posibilidades de perder son mayores", agregó.

Y valoró la efectividad de sus atletas, que en la derrota contra Camerún (1-0) el viernes, en el cierre del Grupo G, despilfarraron numerosas ocasiones de anotar.

"Tenemos que ser efectivos, la competición te exige efectividad, es básico", agregó.