Túnez quiere estar en octavos de final, y de paso, eliminar a Australia en el Mundial Qatar 2022

Túnez , que nunca ha conseguido clasificarse para los octavos de final de una Copa del Mundo, está a un triunfo, ante Australia , de acercarse más que nunca a meterse entre los 16 mejores del torneo de Catar.

Los tunecinos hicieron una exhibición defensiva ante Dinamarca y, de hecho, estuvieron a punto de ganar a los daneses. El punto, una sorpresa para los daneses y para el Grupo D, permite a Túnez soñar con seguir con su progresión. En 2018 ya ganaron un partido en la frase de grupos, tras tres intentos fallidos entre 1998 y 2006, y ahora aspiran a meterse entre los 16 mejores.

Tendrán el obstáculo enfrente de una Australia que terminó goleada ante Francia, pero lo que no obvia la buena primera media hora que hicieron los 'aussies', que no solo se pusieron por delante gracias a un tanto de Craig Goodwin, sino que llegaron a rozar el 0-2. Supieron jugar de tú a tú a los vigentes campeones, pero la inspiración de Olivier Gioroud y el poderío demoledor de los Mbappé y compañía, finiquitaron el encuentro con goleada. Ante Túnez se podrá ver una Australia más descarada, con más brío ofensivo, lo que no garantiza, eso sí, que puedan traspasar la defensa de cinco africana.

La puerta a cero ante Dinamarca, que apenas les generó un 1.49 en la estadística de goles esperados, y la posibilidad de que Francia venza a Dinamarca y les hunda en la última posición del grupo, da alas a los Jalel Kadri. El ganador de este partido tendrá muchas papeletas de estar en octavos, además de ser una bala definitiva para Túnez, que, de no lograr los tres puntos, se las tendrá que ver con la doble campeona del mundo en la última jornada.

En el aspecto deportivo, Khazri, el máximo goleador de Túnez, volverá al once inicial este sábado. Por ahí pasarán las opciones goleadoras de los africanos, mientras que Australia presentará el mismo once que ante Francia.

Antecedente entre 'tunecinos' y 'socceroos'

Estas selecciones solo se han enfrentado en una oportunidad en la historia. El 21 de junio de 2005, se dieron cita en Leipzig, Alemania, en partido válido por la fecha 3 del grupo A de la Copa Confederaciones. Los africanos ganaron 2-0 con un doblete del exjugador brasileño, nacionalizado tunecino, Francileudo Santos.

Alineaciones probables:

Túnez: Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Meriah, Abdi; Laidouni, Skhiri; Msakni, Khazri y Jebali.

Australia: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, McGee, Irvine; Leckie, Goodwin y Duke.

Árbitro: Daniel Siebert (GER).

Estadio: Al Janoub Stadium

Hora: 5:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Directv Sports