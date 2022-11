Túnez vs Francia: hora y dónde ver el partido del grupo D del Mundial Qatar 2022.

La tercera y última jornada sigue su curso en el Mundial Qatar 2022. Esta fecha es la última oportunidad que tienen algunas selecciones de ganarse un cupo a los mejores 16 del certamen. Este martes le llegó el turno al grupo D que ya tiene a los 'galos' clasificados, y cuenta con tres equipos luchando por el otro cupo. Túnez vs Francia tendrá acción a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia) y usted lo podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Caracol Televisión y por GolCaracol.com .

Además, los invitamos a que no se pierdan la previa digital, una hora antes del inicio del juego, es decir, sobre la 9:00 a.m. (Hora de nuestro país), a través de www.golcaracol.com , con la mejor información actualizada del encuentro.

La Selección de Francia, que llegó a la cita orbital como el defensor del título, demostró que está en condiciones para pelear el bicampeonato mundial. Si bien sufrió bajas claves para este certamen, tras las lesiones de N'golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Karim Benzema, y Lucas Hernández.

Desde el primer partido demostraron que llegaron en buena forma para el certamen internacional, lograron imponerse cómodamente frente a su similar de Australia con un marcador de 4-1. Si bien comenzaron perdiendo el partido, lo revirtieron de forma contundente. En la segunda salida, frente a un rival que los había doblegado en dos ocasiones en la Liga de Naciones, lograron vencerlos con un marcador de 2-1, en el que una vez más marcó si figura Kylian Mbappé.

Con los resultados conseguidos en las dos primeras fechas, sumado a lo ocurrido en los otros partidos del grupo, el combinado 'galo' se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final, razón por la cual llegan sin presión para el partido frente a los africanos.

Por su parte, la Selección de Túnez, que está en la última casilla del grupo D sigue con vida al poder llegar a los cuatro puntos, no obstante necesita de un empate en Australia vs Dinamarca, y vencer a los franceses, para lograr el milagro del Mundial Qatar 2022.

En los primeros partidos, los tunecinos igualaron sin goles frente a Dinamarca, en su debut; y cayeron en la segunda jornada frente a los australianos, por la mínima diferencia.

Hora y donde ver el partido Túnez vs Francia, en el Mundial Qatar 2022:

Día: miércoles 30 de noviembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 9:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.