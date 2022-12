Unai Simón, tras quedar eliminados del Mundial: "Aunque nos fastidie, nos volvemos a casa"

Unai Simón, portero de la selección española , afirmó este martes, tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial de Qatar, que, aunque "fastidie", todos tendrán que "volver a casa" después de una tanda de penaltis en la que Marruecos , reconoció, fue mejor.

"Estamos viendo que hay sorpresas en el Mundial. Los partidos son muy igualados y al final hay mucho nivel defensivo por parte de los equipos, como Marruecos. No hemos sido capaces de superarlo. Es la realidad, aunque nos fastidie, es lo que toca, nos volvemos para casa", dijo.

Para Simón, España, durante los 120 minutos, fue "superior" a Marruecos, que sufrió "en su campo" a la espera de un contragolpe con el que hacer daño al combinado dirigido por Luis Enrique Martínez.

"Ellos han tenido una buena ocasión, pero de poco vale lo que diga. Siendo realistas, en la tanda han sido superiores a nosotros", apuntó.

Por último, habló sobre el papel que miró antes de la tanda de penaltis: "Es un estudio que hago a los rivales. Puede salir o no. Por mucho que los estudies, no sabes cuándo van a cambiar la decisión. En los minutos finales pensamos más en las ocasiones que pudimos marcar. Cuando pitó el final, a coger el papel y hacerle caso. Confiaba en ello y al final no ha podido ser".

Sergio Busquets, centrocampista de la selección española de fútbol, aseguró este martes, tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial de Qatar, que su equipo perdió en los penaltis frente a Marruecos "de la forma más cruel".

Busquets falló uno de los lanzamientos y en declaraciones a Televisión Española se mostró decepcionado por la eliminación: "Creo que hemos hecho méritos durante el partido. Ha sido un partido muy duro y físico. Estaban siempre en su campo, era complicado, a medida que pasaban los minutos nos hemos acercado. Y en el último segundo hemos tenido la de Sarabia, una pena. Después hemos caído en los penaltis, de la manera más cruel".

Una de las grandes figuras y experimentados de la selección de España en este certamen, es Sergio Busquets, quien falló uno de los cobros desde los doce pasos para los europeos.

“Es una noche difícil, dura y hay que levantarse. Que sirva de experiencia para nuestro equipo. Hay buena dinámica, buen grupo y gente joven. Hay que seguir. Ahora lo importante es la selección y no yo", afirmó nada más acabar el partido. En la mente de Busquets está la opción de retirarse de la selección el próximo verano, tras agotar su última opción de ganar un nuevo título, tras ser campeón en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, en la Liga de Naciones cuya final a cuatro se celebra en junio de 2023.

Sergio Busquets, capitán de la selección española, jamás olvidará el día que se convirtió en el jugador con más partidos disputados en Mundiales con la Roja, igualando ante Marruecos los 17 de Iker Casillas y Sergio Ramos, eliminado de nuevo en una tanda de penaltis de octavos de final como en Rusia 2018 y además en esta ocasión fallando su lanzamiento.