Vea el gol de Kim Young-Gwon hoy, con Corea del Sur vs Portugal, en el Mundial Qatar 2022

La definición del grupo H prometía emociones de principio a fin, y así fue. En el partido de Corea del Sur vs. Portugal no se guardaron nada y el marcador se abrió rápidamente por intermedio de Ricardo Horta, a los cinco minutos. Pero no se quedaron de brazos cruzados y, al 27', se dio el gol de Kim Young-Gwon para poner el 1-1 parcial, en el estadio Educación, donde se vivió una fiesta.

Las individualidades y el colectivo no aparecían en el equipo asiático y, por eso, se aferraron a la pelota quieta, la cual hizo efecto. Eso sí, hubo cierto toque de suerte. Y es que, tras el centro desde el costado izquierdo, de tiro de esquina, la pelota rebotó en la espalda de Cristiano Ronaldo, dejándole servida la anotación a Kim Young-Gwon, quien no perdonó e infló las redes para el 1-1.

Gol Corea del Sur frente a Portugal. A/AFP

