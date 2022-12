"Ver a tus hijos así, no tiene consuelo": sentido posteo de Luis Suárez, tras eliminación de Uruguay

La selección uruguaya cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y no disputará la segunda ronda del certamen por primera vez en 20 años; el combinado dirigido por Diego Alonso derrotó 0-2 a Ghana en la tercera jornada del grupo H del campeonato, pero, tras la victoria de Corea del Sur, equipo que venció 2-1 a Portugal con un gol en los últimos minutos, fueron los asiáticos quienes se quedaron con el tiquete para la siguiente ronda como segundos de su zona, acompañando a los 'lusos' quienes ya estaban clasificados.

La dura 'caída' de los uruguayos, quienes no accedieron a la ronda de 16 por anotar tan solo un gol menos que los asiáticos, generó la tristeza de cada uno de sus integrantes, quienes una vez finalizado el partido se 'fueron con todo' contra el arbitro alemán Daniel Siebert, juez del partido, quien no sancionó una posible pena máxima para los sudamericanos sobre el final de los 90 minutos, pero no todos los jugadores se metieron en la fuerte discusión y vivieron su 'duelo' de una manera distinta, tal como fue el caso de Luis Suárez .

Al 'Pistolero' se le vio sumido en una profunda tristeza tras el final del juego, llorando desconsolado al ver como se terminaba la que pudo ser su última participación en una Copa del Mundo y no pudo ocultar su dolor, a tal punto que publicó una fuerte imagen acompañado de sus hijos en sus redes sociales.

Posteo de Luis Suárez tras la eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 AFP

"Ver a tus hijos así no tiene consuelo pero que ellos te digan que se sienten orgullosos vale más que cualquier cosa, LOS AMO y gracias por estar siempre", comentó el artillero acompañado de la imagen en la que se ve a uno de sus hijos en pleno llanto una vez terminado el partido en el estadio Al Janoub.

Suárez disputó en Qatar su cuarto Mundial, después de haber estado presente con la selección dirigida por Oscar Washington Tabarez en las citas mundialistas de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo uno de las piezas fundamentales en el ataque 'charrúa'.

Aún no se conoce qué decisión tomará el '9' con respecto a su futuro próximo tanto a nivel de clubes como en su continuidad con la selección; fuertes críticas han recibido los 'veteranos' del plantel de la 'celeste' como Fernando Muslera, Diego Godín, Edinson Cavani, Martín Cáceres y hasta el mismo exfutbolista del Barcelona, quien no continuará en el Nacional de Uruguay.