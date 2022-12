Wout Weghorst y la 'otra cara de la moneda' del "¿Qué miras Bobo?", que no deja bien parado a Messi

Los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 fueron escenario de varias emociones y sorpresas que pusieron a vibrar por lo alto a los aficionados del balompié que esperaron más de cuatro años para poder vivir esta clase de partidos que siempre dejan memorias imborrables. Sin duda alguno, uno de los partidos más emotivos fue el de Países Bajos vs Argentina , disputado en el estadio Lusail, el pasado viernes 9 de diciembre, encuentro que tuvo como una de sus figuras a Wout Weghorst.

Si bien el partido parecía definido para la 'albiceleste', con una ventaja en el marcador de dos goles, apareció el delantero del Besiktas, que en una noche soñada para él, marcó los dos goles de la igualdad que permitió a los neerlandeses llevar el partido a la prórroga y más adelante a la tanda de penaltis, que terminó ganando los dirigidos por Lionel Scaloni, con un 'Dibu' Martínez crecido que atajó dos de los cinco cobros.

En el trámite del compromiso, que además contó con un récord, al ser el que más amarillas ha tenido con 17, siempre estuvo con un ambiente caldeado, con fuerte encontronazos entre los jugadores, e incluso con parte del cuerpo técnico de Países Bajos. De hecho, se ha viralizado unas imágenes en las que se ve la forma en la que los argentinos le celebraron, en la cara a los neerlandeses, la clasificación a las semifinales.

Finalizado el partido ya en el túnel del Estadio Lusail donde se encuentra la zona mixta y el camino hacia los vestuarios, Lionel Messi fue grabado con una reacción poco común del astro argentino, quien muy molesto le dijo a alguien "¿Qué mirás, bobo? Andá para allá". Más adelante se conoció que a quién le dijo esas palabras fue al atacante Wout Weghorst.

Luego de conocer la versión de los argentinos, que también fue relatada por Sergio 'Kun' Agüero, exfutbolista argentino, que es muy cercano a la selección y a 'Leo'. En las últimas horas se conoció la 'otra cara de la moneda' relatada por el '19' de la 'naranja mecánica'.

Según contó el atacante que milita en el Besiktas, "Yo quise darle la mano (a Lionel Messi) después del partido. Le tengo mucho respeto como futbolista, pero él tiró mi mano a un costado y no quiso hablar conmigo", expresó de entrada para la prensa.

Y enseguida agregó con respecto a la reacción del astro argentino, "mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me dejó muy decepcionado".