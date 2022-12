Zlatko Dali, DT de Croacia, ya pasó la página de Brasil y habla de la clave para vencer a Argentina

Zlatko Dalic, técnico de la selección de Croacia , aseguró, horas después de clasificarse para la semifinal del Mundial de Qatar, que en la semifinal frente a Argentina la clave será la "disciplina".

El técnico del cuadro ajedrezado indicó este sábado en conferencia de prensa que vio a su equipo en el partido y en la prórroga menos cansado que ante Japón. "Es un muy buen indicador, el desgaste no nos creará muchos problemas. Intentaremos descansar para estar lo mejor posible para el partido contra Argentina".

A su juicio, el hecho de que Argentina tuviera que jugar también una prórroga ante Países Bajos deja a ambos conjuntos "en una situación muy similar" en el apartado físico.

En cuanto a cómo Croacia puede parar a Lionel Messi , el seleccionador balcánico tiene claro que no será con un marcaje individual sino como lo hicieron en el pasado Mundial, cuando en la fase de grupos ganaron a Argentina por 3-0.

"Sabemos lo mucho que hace, lo mucho que le gusta tener el balón en los pies. La clave de nuestra fase defensiva será la disciplina. Si repetimos lo mismo que contra Brasil, no tenemos nada que temer", comentó.

Dalic apuntó que ahora tienen que "hacer un análisis detallado" de Argentina porque hasta ahora no han estado centrados en la 'albiceleste', que a su juicio ha mostrado alguna vulnerabilidad, aunque admite que les "espera un trabajo duro, habrá que entrar muy concentrados al partido", admitió.

Reiteró que tras alcanzar su segunda semifinal consecutiva, están "orgullosos" y que ahora, tras ganar a un rival como Brasil , "no tienes más remedio que disfrutar del momento", pero que el martes tienen la siguiente cita ante un oponente tan complicado como Argentina "y no hay mucho tiempo para celebrar".

Dalic también insistió en que su equipo ha demostrado que no se rinde: "Es un privilegio tener un grupo de jóvenes así enviando un mensaje así a todo el mundo".

Reconoció que cuando Neymar abrió el marcador en la prórroga el equipo no desfalleció: "Siempre creímos que podíamos hacer esto. Sabíamos que Brasil era un gran equipo y que era difícil de ganar. Sin embargo, estábamos completamente dentro del partido, nos apoyamos unos a otros y sabíamos que el esfuerzo valdría la pena".

Se congratuló de la alegría que vuelve a generar la selección en Croacia, aunque lamentó que en Qatar haya menos aficionados que en Rusia, al contrario que Argentina, que "tiene una legión de seguidores aquí", y agradeció su apoyo.

Recordó que cuando llegó al cargo antes del Mundial de Rusia lo hizo "en un momento en el que el ambiente en torno a la selección no era bueno", que incluso no había mucha confianza en él.

"Cuando llegué, les di libertad a los jugadores, me aceptaron como un entrenador que aquí no va a imponer sus filosofías, sino una combinación de respeto mutuo. Pero no estamos aquí por mí. Esta es una generación llena de talentos, tenemos un cuerpo profesional detrás de nosotros, cualquiera que entre en el círculo de nuestra selección no puede dañar el ambiente que hemos establecido. Nunca entré a las habitaciones de los jugadores, les pregunté qué estaban haciendo, dónde estaban, No... No subestimamos a nadie, tratamos a todos a nivel humano y eso es todo", explicó.

"Hace cinco años", continuó, "si alguien me hubiera dicho que sería así, no le hubiera creído. Si Dios quiere que siga así en estos dos partidos, que el positivismo nos rodee y mientras yo sea el entrenador de la selección, será un grupo de unión".

Ensalzó al lateral diestro Josip Juranovic, que secó a Vinicius Jr y está cuajando un gran torneo. "Es trabajador, es honesto, cree y trabaja. No es casualidad. Lo que hizo Josip para llegar a este nivel, es un ejemplo de que todo es posible. Trabajó solo, luchó solo y llegó a ser uno de los mejores jugadores contra Brasil, y eso es exactamente el espejo de nuestra selección. Ninguno de nuestros 26 jugadores mostró ni un milímetro de descontento, porque todos son conscientes de que se merecían estar aquí".

Consideró que Bruno Petković cuando entró al partido no estaba al nivel que podía y debía, "pero marcó un gol, y eso es lo que se le pide y ese es su trabajo, cuando un delantero marca se le perdona todo" y que al meta Dominik Lavakovic, que está teniendo una actuación decisiva, dijo que en algunos momentos de su carrera le dije que no estaba bien, "se dio cuenta, trabajó en sus errores y por eso llegó hasta donde está".