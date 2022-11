Zlatko Dalic, DT de Croacia, exigió "respeto", tras declaraciones de John Herdman, técnico de Canadá

Las declaraciones del seleccionador de Canadá, John Herdman, ofensivas para la selección croata, y el horario en el que se fijó el encuentro ante Marruecos tienen molesto al preparador de Croacia Zlatko Dalic, que reclamó el debido respeto hacia la vigente subcampeona del mundo.

Dalic no entendió que el primer encuentro de Croacia en el Mundial Qatar 2022 , frente a Marruecos, que terminó con empate sin goles, fuera programado a primera hora. Considera que eso perjudicó claramente a su equipo.

Publicidad

"Para el partido contra Canadá hemos trasladado el entrenamiento -habitualmente por la mañana- a la sesión vespertina. Es un partido muy importante y difícil para nosotros. El hecho de que jugáramos el primer partido a las 11:00 horas perturbaba nuestro biorritmo. Atribuyo un poco a eso nuestra falta de energía. Tenemos que ser más agresivos, con más potencia, que contra Marruecos. Canadá está lleno de confianza porque jugaron a un gran nivel ante Bélgica. Tenemos un partido exigente por delante", indicó el técnico de Croacia.

También han molestado las declaraciones de Herdman tras perder ante Bélgica, que afirmó: "Les dije (a los jugadores que seguimos aquí y vamos a 'fo...' a Croacia. Eso es tan simple como parece".

Al respecto, Dalic afirmó: "La selección croata merece el respeto de todos. Se lo ganó con sus partidos, sobre el campo, con su comportamiento y sus resultados. Y no sólo ahora, sino desde su existencia. Nosotros respetamos a todos y esperamos que los demás también nos traten igual. Que Croacia juegue a las 13:00 tampoco es respeto, porque a esa hora no juegan Inglaterra, ni España, ni Francia, ni Brasil... y somos subcampeones del mundo. Esta no es la actitud hacia Croacia que debería ser... No prestaré atención a ningún comentario. Nos prepararemos, jugaremos al fútbol y seremos dignos con Canadá y con los demás. Pero merecemos respeto".

Ante el encuentro contra Canadá y el mal nivel ofrecido el miércoles pasado por los 'Vatreni' contra Marruecos. "Dije que hubo falta de determinación porque no supimos imponernos. Espero una Croacia más decidida, mejor y más compacta. Hemos mostrado nuestra verdadera cara muchas veces en situaciones difíciles. Esto, especialmente después de la Eurocopa, fue una característica de Croacia. No debemos precpitarnos y que eso nos lleve en la dirección equivocada, sino jugar más verticalmente y mejor".

Publicidad

El técnico no quiso hablar sobre posibles cambios en el equipo. "Cierto es que en Rusia los jugadores de la plantilla eran todos conocidos y ahora no tanto. Tenemos una amplia y buena selección; no creo que me equivoque mucho elijamos a quien elijamos. Entonces en nuestra alineación había jugadores del Liverpool, Real Madrid, Inter, Juventus, Milán, Barcelona... Ahora es otra cosa, hay algunos nuevos. No diría que no confío en ellos, pero esta es una nueva generación. Estamos construyendo un equipo; pero no solo queremos construir un equipo, también queremos un resultado".

Dalic rechazó aclarar si va a realizar alguna variación en ataque dado el escaso nivel ofensivo mostrado contra Marruecos. "No voy a decir quién será el atacante. Tenemos cuatro, cada uno con su propio estilo y forma de jugar. Espero que elijamos la mejor. También veremos cómo jugará Canadá. Hace cuatro años teníamos a un futbolista como Mandzukic que tenía agresividad, determinación, agilidad. Ahora los perfiles son diferentes y depende de mí elegir la mejor opción".

Publicidad

El partido frente a Canadá es clave para Croacia. Un nuevo tropiezo puede dejar fuera al vigente subcampeón. "Canadá es una selección seria que fue primera por delante de Estados Unidos y México en las eliminatorias. Contra Bélgica, invirtieron mucha energía y esfuerzo. Tenemos que ser cuidadosos. Muchos equipos teóricamente pequeños hicieron sufrir al favorito. No se vive de la vieja gloria, no se vuelve al pasado. Quizás la buena historia de la Copa del Mundo es que se está jugando durante la temporada, que todos los jugadores están en buena forma, que no hubo descansos; y que hay muchas sorpresas".