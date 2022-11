Zlatko Dalic: "Luka Modric, Kovacic y Brozovic forman el mejor centro del campo del mundo"

El seleccionador de Croacia , Zlatko Dalic, destacó el nivel ofrecido por sus jugadores, se mostró feliz por la goleada a Canadá y realzó a Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic, a los que considera "el mejor centro del campo del mundo".

"Cada uno puede pensar y decir lo que quiera, pero Modric, Kovacic y Brozovic son los mejores en el centro del campo del mundo. Tenemos grandes individualidades en ataque. Pusimos a Marko Livaja, que hizo un trabajo excelente. Mateo Petkovic entró luego porque es más pausado y Ante Budimir es mas agresivo. De Kramaric, qué puedo decir. Nos conocemos desde hace mucho. Hace lo que le pido y va a lo suyo. Ha vuelto", dijo Dalic del delantero del Hoffenheim, autor de dos goles.

Aún así, a pesar de la satisfacción, Dalic fue cauto. La clasificación no está asegurada y aún queda un partido decisivo con Bélgica.

"Quiero felicitar a los jugadores. Obtuvieron un mal resultado y han reaccionado. Solo los grandes equipos hacen eso. Tienen fe y mucho carácter", indicó.

"Demostraremos que podemos llegar más lejos", dijo Dalic que no se mostró sorprendido por el triunfo de Marruecos ante Bélgica. "Sabíamos lo que podían hacer. Son un gran equipo. No hemos solucionado nada. Tenemos que ir a por la victoria ante la gran Bélgica. Será difícil, pero tenemos que buscar los tres puntos. Creo que Croacia puede hacerlo. No voy a hablar de una gran felicidad o una gran euforia, así son las cosas", señaló.

El entrenador canadiense, John Herdman, trató de encontrar algo positivo en la derrota: "Marcamos el primer gol de Canadá en un campeonato mundial. Sabemos que la gente en casa lo celebraba. Pero cuando se pusieron por delante sabíamos que sería difícil y que teníamos que abrirnos, y Croacia es un equipo que es letal en la transición y sabe defender el resultado. Pero tengo que estar orgulloso, luchamos y lo hicimos lo mejor posible"