Zlatko Dalic, técnico de Croacia: "Luka Modric es nuestro líder; espero que Dios le dé mucha salud"

El seleccionador de Croacia , Zlatko Dalic, afronta con confianza el duelo contra Japón para alcanzar los cuartos de final de Qatar 2022 y alargar las expectativas del equipo que lidera el centrocampista Luka Modric .

"Que Dios le dé salud. Es muy importante para nosotros. Estoy seguro que este no será su último gran torneo con Croacia por su profesionalidad y como se cuida. Estará con nosotros mucho tiempo. No me gusta hablar de individualidades pero Luka es nuestro líder y espero que lo siga siendo", destacó el técnico de los 'vatreni'

Dalic recordó los méritos de Japón para alcanzar los octavos de final y pidió prudencia para su rival. "Le respetamos. Derrotó a dos campeones del mundo. Demostró carácter y mentalidad. Sabemos que van a ir como samuráis. No debemos subestimarlos y el campo dirá quién es mejor".

El seleccionador de Croacia aún no sabe si podrá contar con el lateral izquierdo Borna Sosa, que no se ejercitó el sábado. "Si Sosa no puede estar al cien por cien no arriesgaremos nada, buscaremos un reemplazo. Necesitamos jugadores que estén al máximo y en plena forma. Juegue quien juegue, estamos listos y vamos a dar lo mejor de nosotros".

El central Josko Gvariol como lateral izquierdo es una opción. El zaguero del Leipzig, uno de los grandes destacados del torneo, ya ha jugado varias veces en esa posición. "Gvadiol llegó a la Eurocopa con una selección joven y confiamos en él".

Aunque es la vigente subcampeona del mundo y la ambición de Dalic es ilimitada, no se plantea aún la posibilidad de asaltar el primer puesto. "¿Creéis que es el momento? Me gustaría que lo fuera. Nadie sería más feliz que nosotros. Lo intentaremos, tenemos una oportunidad, una posibilidad. Es algo muy difícil. Es un sueño. Soy Siempre un optimista. De los dieciséis países que todavía están en el torneo, Croacia tiene, con mucho, la población más pequeña. Somos un país pequeño con grandes sueños".

"Croacia tiene éxito y ha logrado grandes resultados. Somos cuatro millones y los resultados que logramos son un milagro mundial. Teniendo en cuenta todo esto hay que destacar que estamos constantemente en las principales competiciones. Estamos felices de estar aquí y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible. Queremos hacer feliz a la gente, al estado, a la nación. Cuando el equipo de fútbol tiene buenos resultados, toda nuestra nación está feliz. Quiero que dure lo más posible", añadió Dalic, que confía en no llegar a alcanzar los lanzamientos de penaltis en el duelo con Japón.

"Espero que resolvamos el partido antes de la tanda de penaltis. Si fuera necesario tenemos gente para eso. El rival no se rendirá, pero nosotros tampoco. Será una lucha hasta el final. Croacia logró buenos resultado. Talento, calidad y trabajo. Croacia es el número uno del mundo en todos estos", destacó el seleccionador balcánico.

Croacia resistió en Rusia 2018 a través de prórrogas y lanzamientos de penaltis para desempatar duelos. "Espero que sobrevivamos antes pero es verdad que tenemos quizás al oponente más persistente. Sobrevivimos en Rusia porque tampoco nos rendimos, fuimos persistentes y creímos en nosotros mismos. Somos equipos con una mentalidad similar, Croacia está lista para luchar y dar lo mejor de sí mismos".

El contraataque es una de las armas que más teme Croacia de Japón. "Japón tiene un 32 por ciento de posesión, que es de los peores del torneo, pero son los número uno en presión y transición. Terminan cada contraataque con cinco o seis jugadores en el área penal. Llegan hasta el final. Probablemente, cuando Alemania y España se sintieron dominadores se relajaron y fueron sorprendidos. Eso no nos debe pasar a nosotros", advirtió.