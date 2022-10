Partidos hoy 17 de octubre: programación y horarios por TV

Partidos lunes, 17 octubre - 2022

EQUIPOS HORA/CANAL

Nueva Zelanda vs Alemania 6:00 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)

Nigeria vs Chile 6:00 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)

Estados Unidos vs Marruecos 9:30 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)

Brasil vs India 9:30 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)

Sampdoria vs AS Roma 11:30 am | Serie A Italiana - Star+ ESPN 2

Edición 2022

Theatre du Chatelet (París) 1:00 pm | Balón de Oro - Star+ ESPN 2 Barça TV+

Gimnasia LP vs Argentinos Juniors 1:00 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play Star+,

US Lecce vs Fiorentina 1:45 pm | Serie A Italiana - Star+

Villarreal vs Osasuna 2:00 pm | La Liga - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)

Vélez Sarsfield vs Estudiantes LP 2:30 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play TyC Sports Internacional

Deportivo Lara vs América de Cali 3:00 pm | Copa Libertadores Femenina - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619) Facebook Watch CONMEBOL, Win Sports+ winsportsline.com

Envigado vs Junior 3:30 pm | Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada

Sarmiento vs San Lorenzo 5:00 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play TyC Sports Internacional

Deportivo Cali vs Once Caldas 5:35 pm | Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada

New York City vs Inter Miami CF 6:00 pm | MLS - Star+

Alianza Petrolera vs América de Cali 7:40 pm | Liga BetPlay DIMAYOR - Win Sports+ winsportsline.com